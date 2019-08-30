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紅紅是警訊！　狗狗最好發的眼疾：乾眼症…常被誤診成過敏反應

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▲圖／翻攝自PetTalk官網

文／PetTalk

希望寶貝活得更久、更健康是每位毛爸媽衷心期望的事。

但隨著年紀漸長，動物器官的功能一定會逐漸出現漸進與不可逆的退化，也就需要特別的照顧。其中，狗狗的眼睛疾病，是相對容易被毛爸媽忽略的，而狗狗常患的眼睛疾病之一就是今天的主題 — 乾眼症

●狗狗最好發的眼睛疾病之一：乾眼症

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犬貓每隻眼睛有三種分泌淚液之淚腺組織。淚腺的功能為分泌淚液，用來刷洗掉一些不小心跑入眼睛的灰塵雜質，並提供角膜需要的營養與滋潤、抗菌成分以預防眼睛感染。

而造成乾眼症的最常見原因，是因為自體免疫系統攻擊自身的淚腺組織，淚腺因受到損害導致淚液不足形成眼睛乾澀／功能下降，隨著時間持續惡化，角膜的角質和血管增生、黑色素沉澱，最嚴重情形則會導致失明。

此外，某些品種犬因先天性遺傳而擁有好發乾眼症的體質，甚至是在年輕時期就會發病，如：馬爾濟斯、約克夏、西施犬、巴哥、法鬥、英鬥、北京犬、波士頓梗犬、西高地白梗、雪納瑞、查理士王小獵犬、可卡犬等。

▲圖／翻攝自PetTalk官網

狗狗患有乾眼症時可能會有的症狀

當發現家中狗寶貝最近出現以下情形，就該注意：
• 很常抓眼睛
• 眼周的眼屎或分泌物增加
• 眼白／結膜處充血、發紅腫脹
• 眼珠沒有雪亮光澤的感覺（角膜乾澀）
• 反覆發生而治療無法中斷的結膜炎

由於乾眼症時常被誤診成「過敏反應」而導致治療延誤，因此當發現家中狗狗出現上述行為或症狀時，應該先給狗狗套上頭部頸圈以避免抓眼睛導致的二次傷害，並帶往動物醫院進行確診。

●診斷狗狗是否患有乾眼症的方法

獸醫師會檢查狗狗的角膜及淚膜狀況是否健康，以及使用Schirmer淚液測試（STT）來檢查犬貓的淚液分泌量。

【測試標準】

• 正常淚液製造
每分鐘可產生＞15mm淚液（健康明亮的眼睛）

• 淚液製造稍微減少
10-14mm（初期或輕度乾眼症）

• 淚液製造明顯減少
5mm-10mm（中期乾眼症）

• 淚液製造嚴重不足
＜5mm（嚴重乾眼症）

▲圖／翻攝自PetTalk官網

狗狗乾眼症的治療方式

乾眼症是淚腺發炎的病症，只會隨著時間持續退化，無法根治。

狗狗乾眼症以局部點眼治療為主，包含三個部分：

1、局部免疫調節點眼劑
一種稱為環孢靈（cyclosporine）的藥物，最早是使用在人類動器官移植手術時，防止產生排斥反應的藥物；其可抑制免疫系統破壞自身的組織、促進淚腺分泌及調節不正常免疫反應。

2、人工淚液
選擇合適的人工淚液，對滋潤、清潔與保護角膜的幫助很大，也可舒緩乾澀症狀。因人工淚液須長期使用，挑選不含Benzalkonium chloride防腐劑的為佳。

3、抗生素
使用局部眼部專用抗生素可減少眼睛分泌物及感染的發生。

因為是要點進狗狗眼睛的東西，以上藥物必須選擇擁有嚴格品管的動物藥廠所製造的藥品，並從動物醫院購買較有保障

▲圖／翻攝自PetTalk官網

由於現在毛孩的平均壽命也和人類一樣延長，好在托「獸醫醫學的進步」及「社會型態改變」的福，「毛孩是家人」的觀念也越來越深植，毛孩們所得到的照護也越來越完善，對毛孩健康有幫助的產品也越來越多。

所以最終還是需要靠毛爸媽定期帶狗狗到動物醫院進行健康檢查及淚液檢測，才能有效提早預防乾眼症的發生。讓牠可以一直用那雙清澈透亮的眼睛看著你／妳！

▲圖／翻攝自PetTalk官網
本篇知識文由 星辰動物醫院｜吳展祥獸醫 審稿

★本文經「PetTalk 說寵物」愛寵團隊專業獸醫師認證授權提供
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