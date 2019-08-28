果然是親生的！女兒撞臉阿金　「嘴角下拉」相似度達99%

▲臉上寫著「我們是一家人」。（圖／有點毛毛的／網友邱亞嬣提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者陳靜／綜合報導

一看就知道是一家人啊！桃園網友邱亞嬣家中養了2隻黃金獵犬，其中深咖啡色的美式阿金「喳喳」擁有著一張呆萌無辜的臉龐，下垂的嘴角和嘴邊肉是牠的招牌之一，沒想到主人的女兒竟然和牠撞臉，2孩有著差不多的身高，差不多的嘴邊肉，就連無神望著遠方時，表情也幾乎一模一樣，把網友萌翻了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

馬麻邱亞嬣在臉書公開社團「有點毛毛的」PO出女兒和喳喳的合照，同時還幫他們打上孩子間的逗趣OS，喳喳向小主人表示，「我媽說我怎麼跟妳長的好像？！」而妹妹則表示，「真的嗎？！害羞啦！我叫我媽來看」，一來一往對話超可愛，仔細一看，2孩還真的有一些神似，不僅眼神、表情相似度超高，就連嘴角下拉的模樣也幾乎一樣呢！

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►用了電眼修修 大家都叫我板橋楊超越



▲小主人站著剛好和喳喳坐著一樣高呢！

飼主經常在粉絲專頁「潛水夫Golden Retriever哞哞&喳喳」分享毛孩們的日常，網友看了這則貼文後也紛紛笑回，「一家人！」、「牠的臉好不像小金喔超成熟der」、「真的像餒......」、「妹妹跟喳喳表情好像呦」、「兩個小寶寶腿一樣長」、「哇！原來喳喳的頭那麽大啊」、「都可愛」、「紐芬蘭老爸這趟千里尋親收穫滿滿，除了找到鵝子還找到女鵝」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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