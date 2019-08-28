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被姐狂嫌「怎麼吃那麼胖」　肉肚喵惱羞哈氣...塞懷裡爆哭超會演！

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記者陳靜／採訪報導

「你才胖！你全家都胖！」網友Wei Wei家裡有隻貪吃的小胖貓「斑斑」，才11個月大就已經重達5公斤多，這天被姐姐抱在懷裡時，不斷遭對方狂嫌棄直呼，「你怎麼吃那麼胖！」在姐姐咄咄逼人的質問下，沒想到脾氣好的斑斑真的生氣了，牠惱羞地對著主人哈氣，下一秒卻又露出委屈小媳婦的表情，讓家人全都笑壞！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲貓咪被說胖，惱羞哈氣還鬧脾氣。（圖／網友Wei Wei授權提供）

▲斑斑被嫌胖惱羞哈氣。（圖／網友Wei Wei授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

聰明的斑斑不只聽得懂人話，一旦被抱在手上還會變得超「搞威」，這天家人們圍坐在客廳裡，故意讓姐姐抱起斑斑捉弄牠，開玩笑「跳針式逼問」毛孩「怎麼那麼胖」，沒想到斑斑似乎知道這句話的意思，打從一開始就不願意面對，露出一張超委屈的臉龐轉向一邊，甚至數度怒到哈氣，一心只希望奴才不要再講了。

►用了電眼修修　大家都叫我板橋楊超越

▲貓咪被說胖，惱羞哈氣還鬧脾氣。（圖／網友Wei Wei授權提供）

▲「鼻藥再唸人家了...人家也不想胖胖啊。」

▲貓咪被說胖，惱羞哈氣還鬧脾氣。（圖／網友Wei Wei授權提供）

▲小時候和現在的差距XD

不久後，姐姐再次抱著牠坐在沙發上，怎料對方才開口叫了「斑斑」而已，毛孩就馬上把頭埋進她懷裡，還一直不斷喵喵叫哀嚎，就像是在鬧脾氣哭哭一樣，說什麼都不肯抬起頭來，明明姐姐什麼話都還沒說，斑斑就表現出一副「拜託不要再唸了」的模樣，讓家人無奈又好笑，只能趕緊拍拍安慰這個小可愛。

▲貓咪被說胖，惱羞哈氣還鬧脾氣。（圖／網友Wei Wei授權提供）

▲斑斑：敢惹怒本喵，等等就要你好看！

▲貓咪被說胖，惱羞哈氣還鬧脾氣。（圖／網友Wei Wei授權提供）

▲那個肚子......好想揉一把。

其實斑斑當初是飼主友人在軍營發現的，由於現場物資不足，牠只能喝蜜豆奶維生，但牠依然堅強地活下來了，殊不知來到家裡後，就變得如此愛吃，每當放飯時間一到，牠總是毫無顧忌地衝第一，家裡的另1隻母貓「花花」甚至還會讓著牠，而斑斑也曾因為吃太快導致消化不良嘔吐，把家人都嚇了一大跳呢！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貓咪被說胖，惱羞哈氣還鬧脾氣。（圖／網友Wei Wei授權提供）

▲家裡的喵喵們還會把食物讓給斑斑。

▼斑斑委屈到躲進姐姐懷裡爆哭

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關鍵字： 喵喵身材肚子哈氣惱羞

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