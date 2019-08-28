ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

出國回來只買貓玩具！　阿公還化身木匠「把門割破」只為牠

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲阿公把門割破，幫貓做門洞。（圖／網友林涼涼授權提供）

▲地表最強阿公無誤。（圖／網友林涼涼授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

原來你才是真正親生的。新北樹林網友林涼涼家中有隻金吉拉「阿財」，身為阿公寶的牠，每天最開心的事就是等阿公下班餵食，由於阿財每天都會在房間進進出出，有時候甚至早上6、7點就在敲門，於是阿公為了毛孩方便，就自己親手把房門切開，製作一個專屬阿財的通道，讓家人都超傻眼！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲阿公把門割破，幫貓做門洞。（圖／網友林涼涼授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲「謝謝阿公～以後可以自由進出了！」

其實阿財天生非常害怕陌生男子，不過牠卻超愛飼主男友的爸爸，也就是牠的阿公，雖然阿公總是喜歡捉弄牠，但也常常手滑買一堆零食和玩具給牠，某次阿公出國好幾天回來，兩手空空什麼伴手禮都沒帶，唯獨阿財的貓玩具沒有忘記；不僅如此，因為阿財很喜歡坐在窗邊看風景，阿公甚至又動手做了個瞭望台給牠，完全就是在寵溺一個親生孫子啊！

►用了電眼修修　大家都叫我板橋楊超越

▲阿公把門割破，幫貓做門洞。（圖／網友林涼涼授權提供）

▲深情對望還撞頭！這也太閃了吧！

▲阿公把門割破，幫貓做門洞。（圖／網友林涼涼授權提供）

▲阿公先前還幫阿財做瞭望台。

有網友建議飼主可以在家中裝貓門，就不用這麼麻煩，但林涼涼也不禁笑說，「有訂了！但阿公等不及了」，因此才親自動手做。她將影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友也留言笑回，「好狂哈哈哈哈，貓孫最得寵」、「阿公～門不是這樣割的啦XD」、「再過幾天，你就會發現阿公把房子過戶給貓了」、「這已經被喵星人徹底的征服了」、「是真愛」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲阿公把門割破，幫貓做門洞。（圖／網友林涼涼授權提供）

▲阿財這麼呆萌，難怪輕易就收服阿公了。

▼阿財以後有門洞可以走了

▼更多精采影音

關鍵字： 金吉拉阿公玩具出國木匠門洞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

第一次看到小狗！　好奇喵「小力偷摸」...度估歐告..

100公尺內驚見「3隻貓死在路邊」　他心疼撿起發現..

虎斑貓撒嬌王「笑到沒眼睛」　狂嚕頭4歲小主人.....

豹貓男孩趁沒人「躲浴缸自爽」　轉頭看到鏡頭...尷..

阿嬤幫寶寶換尿布　高山犬見弟弟「屁股被翻開」超擔心..

平頭男溜3大狗「被拖進泥坑」　回家變「兵馬俑」網笑..

影／二哈睡到「腳卡床底」還嚇自己　全家驚醒...5..

颱風夜見老公和小三「床上裸擁」！　她委屈淚奔：把屎..

影／清晨起來看到「滿地雪花」　兇手裝無辜不久.....

紙箱拿出來...黑柴王子「主動趴好翹屁股」享受按摩..

牽繩勒脖「半趴躲金爐」擋雨！虎斑米克斯遭棄...見..

包子臉貓見鴨肉鼻子深層呼吸　賣力伸肥短手：給我一口..

撿到撒嬌王！虎斑貓「窒息ㄉ愛」狂塞乃4歲小主人蹭到..

陽台有怪聲！馬麻窗外一探究竟　主子四腳神抓上演不可..

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】怎麼餵奶貓喝奶?

柴可兔斯貓-不專業ASMR 肥妃的哈密瓜吃播秀

浪浪別哭-為什麼她愛的人總是得離開？浪浪的傷口正等..

《倉鼠人》從零開始養天竺鼠！30隻等收編哦

全台手播-米克斯叼禮物送法鬥 沒想到是有陰謀

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估..

肉泥味飄香！　橘色「喵吉拉」翹尾巴狂舔下盤超穩

貓咪聞「水果之王」　瞪大雙眼暈倒床上：還不給我拿開

真的睡到併軌！　「一顆倉鼠」度估重心不穩...麻糬..

猜猜鈴鐺在哪～橘貓連3次伸手指杯子　打開來網友暴動..

遭棄貓黏上命定奴才　每晚入被窩「ㄎㄟˋ修」親親放閃

15歲哈士奇來洗澡！眾妃湧上抬轎　岡山店開幕1元搜..

大烏鴉給爸嬰兒抱「咕嚕嚕」討摸　其實曾受虐身心受創

57KG美食評論家！慢慢聞到香味「眼睛發亮」　甩嘴..

出國回來只買貓玩具！　阿公還化身木匠「把門割破」只..

「廣原小熊」照養滿月已頭好壯壯　第一次完整的健檢

不斷更新／冠猛戰包林傑　桃猿、富邦先發名單

熱帶暴風「多利安」直撲！　波多黎各宣布進入防災「緊..

SBL／九太回歸劉嘉發接總教練　雙洋將挑速度型

康和暑期產學合作課程結業　助實習生融入、了解金融產..

曾獲好人好事！警「取締酒駕」失控撞安全島　頭部重創..

夫妻駕船赴馬公港維修撞暗礁！船沉3/4像孤島　海巡..

期交所：美國斯達克100期貨、富櫃200指數期貨　..

中職／潘武雄左腿拉傷　劉育辰：仍在腫脹不知休多久

宋芸樺「韓文發音超萌」領獎！　韓女星被圈粉：我是她..

外帶給過世舅舅！茹絲葵2舉動暖炸　家人一看黑白照秒..

寵物動物熱門新聞

阿嬤騎車遛狗　牠狂奔摔倒遭拖行

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

坐等門口40分鐘！揪心背影讓她..

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

爬牆回家被「三百壯士」吐舌取笑

平頭男溜狗掉進泥坑變「兵馬俑」

阿根廷浪浪飯店苦等她　一起回德..

浴室出現天空之橋　貓無辜裝沒事

警獲報救3隻奶貓！貓媽現身叼走

哈士奇懷孕不知爸是誰...竟生..

醫生摸頭　呆萌洛威拿竟露殺氣斜..

第一次看到小狗！好奇喵輕輕偷摸

石化狗被摸痛哭　現在變美也愛笑

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤騎車遛狗　牠狂奔摔倒遭拖行

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

坐等門口40分鐘！揪心背影讓她..

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

爬牆回家被「三百壯士」吐舌取笑

平頭男溜狗掉進泥坑變「兵馬俑」

阿根廷浪浪飯店苦等她　一起回德..

浴室出現天空之橋　貓無辜裝沒事

警獲報救3隻奶貓！貓媽現身叼走

哈士奇懷孕不知爸是誰...竟生..

醫生摸頭　呆萌洛威拿竟露殺氣斜..

第一次看到小狗！好奇喵輕輕偷摸

石化狗被摸痛哭　現在變美也愛笑

二哈不吃藥　虎媽式餵法驚呆網！

最新影片

更多

牽繩勒脖「半趴躲金爐」擋雨！虎斑米克斯遭棄...見人仍露燦笑

包子臉貓見鴨肉鼻子深層呼吸　賣力伸肥短手：給我一口就好

撿到撒嬌王！虎斑貓「窒息ㄉ愛」狂塞乃4歲小主人蹭到臉歪掉XD

陽台有怪聲！馬麻窗外一探究竟　主子四腳神抓上演不可能的任喵

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】怎麼餵奶貓喝奶?

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面