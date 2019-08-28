出國回來只買貓玩具！　阿公還化身木匠「把門割破」只為牠

▲地表最強阿公無誤。（圖／網友林涼涼授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

原來你才是真正親生的。新北樹林網友林涼涼家中有隻金吉拉「阿財」，身為阿公寶的牠，每天最開心的事就是等阿公下班餵食，由於阿財每天都會在房間進進出出，有時候甚至早上6、7點就在敲門，於是阿公為了毛孩方便，就自己親手把房門切開，製作一個專屬阿財的通道，讓家人都超傻眼！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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▲「謝謝阿公～以後可以自由進出了！」

其實阿財天生非常害怕陌生男子，不過牠卻超愛飼主男友的爸爸，也就是牠的阿公，雖然阿公總是喜歡捉弄牠，但也常常手滑買一堆零食和玩具給牠，某次阿公出國好幾天回來，兩手空空什麼伴手禮都沒帶，唯獨阿財的貓玩具沒有忘記；不僅如此，因為阿財很喜歡坐在窗邊看風景，阿公甚至又動手做了個瞭望台給牠，完全就是在寵溺一個親生孫子啊！

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▲深情對望還撞頭！這也太閃了吧！

▲阿公先前還幫阿財做瞭望台。

有網友建議飼主可以在家中裝貓門，就不用這麼麻煩，但林涼涼也不禁笑說，「有訂了！但阿公等不及了」，因此才親自動手做。她將影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友也留言笑回，「好狂哈哈哈哈，貓孫最得寵」、「阿公～門不是這樣割的啦XD」、「再過幾天，你就會發現阿公把房子過戶給貓了」、「這已經被喵星人徹底的征服了」、「是真愛」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲阿財這麼呆萌，難怪輕易就收服阿公了。

▼阿財以後有門洞可以走了

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