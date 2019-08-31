難不成是返老還童？　貓咪「甲狀腺功能亢進症」5大易被察覺症狀

文／PetTalk

最近發現平時懶懶的喵皇忽然變得很愛在家跑來跑去、跳上跳下？食慾變超好但身材卻瘦了？難不成是因為牠越活越年輕，所以活力與新陳代謝都回春了嗎？

●你以為牠是回春，其實是「甲狀腺功能亢進」

甲狀腺是位於動物氣管（脖子）兩側的小腺體，其分泌的甲狀腺素經由血液傳送到全身的細胞，會影響身體裡的許多器官，而最主要的功能就是控制細胞作用的速率：

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一、甲狀腺素分泌太少

會讓細胞工作得太慢，構成「甲狀腺機能低下症」。在狗較常見，在貓較罕見。

二、甲狀腺素分泌太多

會讓細胞工作得太快，構成「甲狀腺機能亢進症」。在狗較罕見，但在熟齡或高齡貓中則是越來越多案例。

貓咪甲狀腺機能亢進症（Feline Hyperthyroidism）是甲狀腺素分泌過多而引發多重器官機能失調的一種內分泌疾病，好發於熟齡或高齡貓，有研究顯示：甲狀腺功能亢進症「最常發生在8歲以上的貓咪」，因此目前獸醫師對於老年貓咪的健康照護上也特別呼籲貓爸媽要注意此疾病的發生跡象。

●貓咪罹患甲狀腺功能亢進的症狀

絕大部分的案例都是貓咪的甲狀腺素已經過度分泌了一段時間（數個月）之後，貓爸媽才察覺到異樣。

一般來說，最容易被觀察到的症狀包含：

• 胃口暴增，但體重卻減輕

• 局部披毛脫落，糾結雜亂且失去光澤

• 活力旺盛、好動、不睡覺

• 行為改變，如：比以往容易出現攻擊行為、焦躁易怒、神經緊繃

• 頻渴多尿（和糖尿病症狀相似，但差別在於糖尿病會精神不振）

由於甲狀腺機能亢進症會影響全身，有時毛爸媽是因為先發現了其他併發症症狀，如心臟（體力衰退、咳嗽、用嘴呼吸、呼吸吃力等）、腸胃（嘔吐、下痢）、皮膚毛髮、肝腎問題等原因而就診；有時則是把疾病初期出現的食慾增加、活力變好當作正常現象，這些都是影響貓咪早期診斷的因為。

此疾病可以經由血液檢查來判斷，定期監控貓咪的各項血液數值就能為牠的健康把關；同時它也是可以控制的疾病，

只要配合醫生的治療，都可以獲得有效的改善。

但若毛爸媽對於病情置之不理，沒有讓貓咪及早確診及接受治療的話，則可能導致嚴重的後果：貓咪的身體會逐漸虛弱，還會產生其他危及生命的問題。

因此家中貓咪一旦超過7歲，請務必至少一年一次帶愛貓到動物醫院做健康檢查，及早發現才能及早治療。

下一篇文章將會詳細介紹如何檢驗甲狀腺機能亢進、目前獸醫師最常使用的治療方式、不同的治療方式各自的優缺點，以及日常照養喔！



本篇知識文由 星辰動物醫院｜吳展祥獸醫 審稿

★本文經「PetTalk 說寵物」愛寵團隊專業獸醫師認證授權提供

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