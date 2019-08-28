真的睡到併軌！　「一顆倉鼠」度估重心不穩...麻糬掉地上了

▲一顆倉鼠睡到併軌。（圖／翻攝自推特@taaaa_0714，下同）

記者陳靜／綜合報導

啊！花生麻糬掉到地上了。日本網友在推特帳號@taaaa_0714日前PO出了一則影片，這天飼主家裡的黃金鼠「馬鈴薯（ポテト）」，在小窩裡縮成球狀睡得香甜，沒想到牠睡著睡著，下一秒就直接往後倒頭栽，「整顆馬鈴薯」直接掉在地上，甚至還不小心滾出畫面，讓一旁錄影的媽媽忍不住笑出來，趕緊貼上網分享。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

影片中可以看到，馬鈴薯的睡姿非常奇葩，牠的腳和身體幾乎已經折成180度平行，不知道的人還以為牠在做瑜珈呢！不過，其實因為牠的屁屁有一半都露在外頭，所以沒多久後，牠就因重心不穩而不小心睡到「併軌」，直接消失在畫面中，呆萌的模樣讓人不禁一看再看，捧腹大笑！

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バイク全然関係ないんですけど

めちゃくちゃ可愛くないですか...！？

うちの子（ポテト♂0.4歳）です pic.twitter.com/hPEYXJFDgc — ふくちゃんGSR400とvirago250 (@taaaa_0714) 2019年8月22日

►用了電眼修修 大家都叫我板橋楊超越



飼主將影片PO出不到一個禮拜，就已經吸引了82.9萬人次觀看，網友紛紛轉發分享並留言笑說，「不愧是黃金鼠從小ㄎㄧㄤ到大」、「太可愛了又若無其事繼續睡」、「我是誰，我在哪，我剛剛在做什麼」、「這害我想到自己睡到掉下床的經歷」、「好像很好吃的樣子」、「一顆花生麻糬掉了」、「螢幕髒髒的我還用手去擦，結果是影片裡面」、「後面伸懶腰也超可愛XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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