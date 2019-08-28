戲精米克斯胖胖摔壞茶組　跑出家門「雨中懺悔」裝可憐

▲戲精汪做錯事「雨中懺悔」裝可憐。（影／網友黃詩雯授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

奧斯卡欠你一座小金人！米克斯「胖胖」不小心勾到泡茶組的電線，整組摔壞在地上，馬麻怕家中長輩及愛犬踩到割傷，趕緊處理碎玻璃，沒想到收拾完就看到令人噴飯的一幕。胖胖冒雨坐戶外，淚水在眼眶打轉，露出委屈小眼神來博取同情，飼主黃詩雯無奈直呼，「我懷疑你有上過演員訓練班！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲可以去演戲了！



黃詩雯表示，胖胖知道自己做錯事，故意從室內跑到戶外，創造悲傷情境，不過沒有人罵牠，根本是專業戲精。影片中胖胖在雨中懺悔，眉頭緊皺秒變哀怨八字眉，馬麻問「知道自己做錯事齁」，阿嬤在一旁笑說，「沒有給你罰，幹嘛要這樣！」胖胖聽完委屈趴下折手手，無辜模樣壤人捨不得罵下去。

▲胖胖：最喜歡阿公阿嬤了！

▲胖胖原本是浪浪，馬麻收編回家當狗女兒。

這段影片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」網友看完紛紛笑說，「好可愛喔原諒他啦」、「影帝」、「雨中懺悔」、「專業喔」、「寶寶委屈寶寶不說」、「眼眶泛紅表情到位！」、「超聰明的，會使苦肉計！」、「牠們都內建戲包。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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