15歲哈士奇來洗澡！眾妃湧上抬轎　岡山店開幕1元搜刮好康

▲15歲老狗「酷弟」在店裡享受抬轎待遇。（圖／東森寵物雲岡山門市提供）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

15歲高齡的哈士奇「酷弟」平時在家受寵，這天來到東森寵物雲高雄岡山店美容，幾位女店員們見到貴客洗完澡後準備下樓，趕緊合力抱起，一同將客人送到一樓，讓狗狗享受古代「貴妃抬轎」的待遇。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

岡山店店員接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，酷弟因為年紀大又罹患腫瘤，平時行走上有些不便，「剛開始主人怕麻煩我們，有嘗試讓狗狗自己走，不過發現牠後腿實在沒力，美容師當下才索性一把抱起狗狗上樓。」

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因為酷弟不但是老狗，體型又較一般毛孩來得大，美容師怕繁瑣的洗澡程序會使牠身體有太大負擔，因此讓酷弟躺著洗澡、吹毛，過程中也盡量不讓牠耗費力氣，「洗完後通知主人來接，幾個門市人員知道狗狗準備下樓，都一起來幫忙，合力把老爺爺抬下樓，讓牠整天下來都開開心心的。」看到狗狗愉悅的表情，幫忙的店員們也都相當欣慰，紛紛希望能再替酷弟洗澡、美容。

▲來到店裡洗澡的狗狗「酷比」。





▲狗狗「羊咩咩」偶爾也會到店裡玩喔。

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▲來岡山店可享多種優惠。（圖／東森寵物雲ATT大直店提供）

岡山店現在在8月31日至9月底期間正進行強檔的「開幕活動」，其中會員不但可享犬貓飼料「同品項買一送一」，消費滿500元可享超值的「貓砂1元加價」、「犬貓罐頭9元加價」。在狗狗洗澡方面更是推出了「小型犬149元起、中型犬349元起、大型犬549元起」的體驗價！另外，在活動期間內包月的會員還可享「加碼送一次洗澡」的機會喔。

除了上述的超值優惠外，岡山店另外提出「藍鑽貓砂2盒999元、狗狗裸包尿布8包899元」的折扣，希望能提供給毛爸、毛媽們更全面的優惠價，更希望讓毛孩們在生活品質上能找到更多適合的好選擇。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲現在特定犬貓飼料同品項可享「買一送一」。

【東森寵物雲高雄岡山門市資訊】

電話：07-629-6082

地址:高雄市岡山區岡山路101號1樓

營業時間:11:00~22:00

美容營業時間:11:00-21:00

美容公休日:週一、週五

開幕期間（8/31至9/30）優惠一覽

(1)特定犬貓飼料同品項買一送一

(2)消費滿500元可享1元貓砂加購（每日限量50組，每人限2包）

(3)消費滿500元可加購9元狗犬貓罐頭（每人每日限購1個）

(4)藍鑽貓砂2盒999元、狗狗裸包尿布8包899元

(5)首次來店洗澡推出體驗價「小型犬149元起、中型犬349元起、大型犬549元起」

(6)活動期間包月洗澡除了可享「加碼送洗澡一次」，另有「小型犬699元起、中型犬1699元起、大型犬2699元起」的優惠價（毛孩在2個月內共可享5次洗澡服務）



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