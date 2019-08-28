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猜猜鈴鐺在哪～橘貓連3次伸手指杯子　打開來網友暴動：好強！

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記者闕雁琳／採訪報導

傳說中的高手在貓間！高雄鳳山一名飼主和橘貓「妹妹」玩猜謎遊戲，分別拿起3個杯子，選擇其中一個把牠最愛的鈴鐺放進去，快手交換位置。只見妹妹一臉懵的呆坐在位子上，當杯子停下來馬上伸手指出鈴鐺的位置，連續3次打開來都猜中，超強的才藝讓不少網友暴動直呼，「這也太神了吧！」►戀愛老司機：重點是眼神

▲▼猜猜鈴鐺在哪～橘貓連3次伸手指杯子　打開來網友暴動：好強！（圖／網友黃毓婷授權提供）

▲橘貓連續3次猜中鈴鐺的位置。（圖／網友黃毓婷授權提供）

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▲▼猜猜鈴鐺在哪～橘貓連3次伸手指杯子　打開來網友暴動：好強！（圖／網友黃毓婷授權提供）

▲▼妹妹跑進修車廠被飼主黃毓婷收編。（圖／網友黃毓婷授權提供）

▲▼猜猜鈴鐺在哪～橘貓連3次伸手指杯子　打開來網友暴動：好強！（圖／網友黃毓婷授權提供）

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飼主黃毓婷表示，3歲歲多的妹妹個性調皮又愛搗蛋，在牠3個月大的時候跑來修車廠，因緣際會下就收編，從小是由狗哥哥帶大，非常喜歡玩鈴鐺。這天飼主突發奇想，把鈴鐺裝進杯子裡面，想來玩猜位置的遊戲，沒想到意外開發牠的新才藝，玩了將近10次，只猜錯1次，命中率高達9成。

▲▼猜猜鈴鐺在哪～橘貓連3次伸手指杯子　打開來網友暴動：好強！（圖／網友黃毓婷授權提供）

▲▼狗哥哥一手帶大的貓。（圖／網友黃毓婷授權提供）

▲▼猜猜鈴鐺在哪～橘貓連3次伸手指杯子　打開來網友暴動：好強！（圖／網友黃毓婷授權提供）

黃毓婷也提到，家裡還有另一隻虎斑貓姐姐，也是在路邊撿到的，2隻貓都非常調皮也愛撒嬌，還會玩貓沙，「尤其是妹妹！常常拿貓砂木削出來，當打手球在玩」，總是讓她氣得牙癢癢又哭笑不得。

▲▼猜猜鈴鐺在哪～橘貓連3次伸手指杯子　打開來網友暴動：好強！（圖／網友黃毓婷授權提供）

▲▼家裡這2隻貓咪是搗蛋大王。（圖／網友黃毓婷授權提供）

▲▼猜猜鈴鐺在哪～橘貓連3次伸手指杯子　打開來網友暴動：好強！（圖／網友黃毓婷授權提供）

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影片分享到「貓咪也瘋狂俱樂部」之後，許多網友看完紛紛被妹妹的才藝驚艷，留言笑說，「好厲害的喵星人」、「可以巡迴表演收門票了」、「這莊家做無本生意，猜對沒肉泥或罐罐，猜錯要付錢」、「別人的貓總是不會讓我失望」、「這動態視力比我還強」、「訓練一隻帶去賭場」、「牠是用聽的，但知道在玩猜猜這才厲害」、「好聰明的貓咪，這樣都能猜到鈴鐺在哪」、「這隻我喜歡」。

更多精采影音：

關鍵字： 杯子鈴鐺橘貓高雄喵星人

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