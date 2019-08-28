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57KG美食評論家！慢慢聞到香味「眼睛發亮」　甩嘴邊肉萌暈網

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▲▼56KG美食評論家！慢慢聞到香味「眼睛發亮」　甩嘴邊肉萌暈網。（圖／有點毛毛的／粉專洛威拿〝慢慢〞）

▲慢慢聞到香味眼神發亮了。（圖／有點毛毛的／粉專洛威拿〝慢慢〞提供）

記者闕雁琳／綜合報導

「本汪這一身的肉肉都是美食堆積出來的！」南投縣的洛威拿犬慢慢擁有飽滿的身材，體重重達57公斤，肉嘟嘟的身材加上溫柔的個性，讓牠深受大小朋友的喜愛。其實慢慢還有一個隱藏技能，就是擔任狗界的美食評論家，只要聞到好吃的香味，就會立馬「眼神發亮」，甩動嘴邊肉舔嘴，迫不及待等開動，可愛又好笑的模樣萌暈不少網友。►夜深了...千萬別讓腦公看到

▲▼56KG美食評論家！慢慢聞到香味「眼睛發亮」　甩嘴邊肉萌暈網。（圖／有點毛毛的／粉專洛威拿〝慢慢〞）

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▲有食物馬上湊過來等開飯。

飼主王于安經常在臉書公開社團「有點毛毛的」分享慢慢的生活點滴，本身經營民宿的她總共領養了4隻狗狗，其中一隻就是慢慢。剛領養的時候，慢慢只有27公斤，個性衝動會撲狗，其他壞習慣也很多，花了半年才逐步建立起基本的禮儀，慢慢也變得越來越穩定，最明顯的改變就體重足足增加2倍！

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「明天去帶你！」骷髏汪5年後幸福肥。（圖／臉書粉絲專頁「洛威拿〝慢慢〞」提供）

▲曾經是問題犬的慢慢在馬麻的照顧下成為溫定又乖巧的大男孩。

現在的慢慢身材豐腴、體重逼近60公斤，個性聽話又穩定，加上那雙會說話的眼睛，深受許多人喜愛。這天馬麻拿出生鮮食肉骨餅，這孩子聞到味道馬上走過來，等著要吃銷魂的大餐，期待的心情全寫在臉上，讓馬麻忍不住笑噴，「這樣的眼神才對得起美味的食物啊。」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

慢慢。（圖／臉書粉專「洛威拿〝慢慢〞」提供）

▲用這眼神討吃好難抗拒～

許多網友看完照片也被慢慢經典的表情給笑翻，紛紛留言打趣，「這眼神浮誇了」、「好認真的表情」、「慢慢評鑑員表示：給你個眼神...這是美食無誤」、「眼睛快要掉下來」、「口水潰堤的前兆」、「表情太經典了，可愛到不行」、「眼睛睜大的瓦斯桶XD」、「慢慢真的很適合當美食評論家」。

更多精采影音：

關鍵字： 洛威拿〝慢慢〞水桶腰眼睛發亮嘴邊肉

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