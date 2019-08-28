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廣原小熊首次健檢體重多一倍！　大家最關心是男是女？

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廣原小熊首次健檢。（圖／林務局台東林管處提供）

▲廣原小熊第一次全身健檢。（圖／林務局台東林管處提供）

記者李依融／綜合報導

台東「廣原小熊」緊急人工照養滿月，第一次做完整的全身健康檢查，在台東林管處細心照顧下，小熊的體重比剛開始的3.9公斤多了一倍。小熊的食物有專家建議的主食，加上多元野外採集的副食品，保育員說，「小熊很給面子，每餐都吃光光。」

▲台東廣原小熊。（圖／台東林管處提供）

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▲廣原小熊誤入村莊，等不到親媽來接，7月27日啟動人工照養。（圖／林務局台東林管處提供）

小熊28日一早7點30分開始健檢，獸醫師們先幫小黑熊測量體重、身長、三圍與前後腳掌等身體型質，再檢視小熊的眼、鼻、口、耳等身體外觀，並進行聽診及觸診等理學檢查，以及X光、超音波、抽血眼科及牙科等檢查項目，檢查報告要等檢體送台北市立動物園化驗分析才能確認。

廣原小熊首次健檢。（圖／林務局台東林管處提供）

初步的檢查結果發現小黑熊有輕微貧血，其他健康狀況都很正常，體重從3.9公斤增加到7.43公斤，短短1個月就增加一倍。至於廣原小熊究竟男生還是女生，獸醫說這次從外生殖器來看還暫時無法確認，需要透過血液DNA分析來確定，一有結果就會跟大家分享。

廣原小熊首次健檢。（圖／林務局台東林管處提供）

▲▼小熊的活動場和欄舍都經過專家建議與討論。（圖／林務局台東林管處提供）

廣原小熊首次健檢。（圖／林務局台東林管處提供）

為了讓小熊順利回家，特有生物保育研究中心協助照養場佈置、籠舍多樣化等，除了給予專業建議，也和台東林管處討論未來照養規劃。林管處處長劉瓊蓮表示，希望小黑熊一暝大一寸，等到能獨立生活後就會啟動野外訓練，讓小熊在不干擾的情況下早日回到大自然的家。

▼想知道小熊究竟是小帥哥還是小美女還得再等等。（圖／林務局台東林管處提供）

▲廣原小熊進入進入照養野放程序。（圖／記者楊均典翻攝）

關鍵字： 台灣黑熊廣原小熊

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