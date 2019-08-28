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超商驚見「倒立怪樹」！膽小大隻汪驚恐停下　繞遠路才敢過

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▲▼超商驚見「倒立怪樹」！膽小大隻汪驚恐停下　繞遠路才敢過。（圖／有點毛毛的／網友Ching-Yu Chuang提供）

▲狗狗一看到雨傘馬上停下腳步。（圖／有點毛毛的／粉專八樓不住八樓提供）

記者闕雁琳／綜合報導

大型犬身體龐大但內心住著容易受驚的靈魂。日前一名飼主帶著自家愛犬「八樓」外出散步，途中經過一間超商，外面擺放著一把造型像大樹的雨傘，沒想到這孩子一看到，馬上露出驚恐的表情停下腳步，觀察了老半天才繞遠路走過，讓飼主忍不住笑翻打趣，「超級沒膽子！」►戀愛老司機：重點是眼神

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飼主在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出影片並問道，「沒膽子的八樓不住八樓，你們的毛孩會怕雨傘嗎？不過這個可以站著的傘是真的蠻奇怪的」，畫面中，八樓看到站立的雨傘躲在遠處觀察，眼睛直直盯著眼前的「怪樹」，表情驚慌又疑惑彷彿在問，「這會不會咬人啊，它長得好恐怖」，不管牽繩怎麼拉，牠都不敢隨意靠近，直到飼主多次鼓勵，才繞好大一圈，避免正面對峙，畫面相當有趣。

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▲▼超商驚見「倒立怪樹」！膽小大隻汪驚恐停下　繞遠路才敢過。（圖／有點毛毛的／網友Ching-Yu Chuang提供）

▲八樓站在遠處默默觀察。（圖／有點毛毛的／網友Ching-Yu Chuang提供）

許多網友看完紛紛留言笑說，「看起來這麼壯，怎麻會怕雨傘」、「難道牠怕的不是雨傘，而是躲在雨傘裡的...」、「 我家也討厭傘耶，都對拿傘的汪汪叫」、「八樓～可以告訴阿姨雨傘為什麼讓你害怕嗎」、「我猜八樓小時候可能被雨傘嚇過！」、「八樓：這顆怪樹怎麼站在路中央？」，也有網友關心，八樓是不是對雨傘有不好印象，可能被打過，對此飼主也留言處回覆，「牠來我們家之後我們都沒打過牠」，請大家不用擔心。

沒膽子的八樓 跟我一樣 #投票給沒膽八樓打氣一下 https://events.ettoday.net/activity/ghostcute2019/article/24738

八樓不住八樓發佈於 2019年8月26日 星期一

更多精采影音：

關鍵字： 超商雨傘大隻汪繞遠路

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