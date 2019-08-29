昨夜喝掛！萌喵頭放喇叭「大字型」入睡　網笑：音樂放起來

▲萌喵頭放喇叭「大字型」入睡 。（影／網友Sherry Tu授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

白貓Oreo想討抱，某天爬到音響上「喵喵叫」想藉此吸引注意，但馬麻在忙，沒空理會，過沒多久就看到爆笑的畫面。只見Oreo四肢攤平，頭放喇叭出聲處，馬麻本想撥放開罐頭的聲音，沒想到貓皇睡眼惺忪地爬起來，模樣相當可愛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）







請繼續往下閱讀...

▲睡覺姿勢也太奇葩。

馬麻接受《ETtoday寵物雲》採訪時提到，「Oreo常找奇怪的地方睡覺，最愛的地方就是喇叭上面跟貓沙盆旁邊，不知道這是什麼特殊習慣嘛？」影片中，Oreo「大字型」趴在音響上，宛如昨夜喝掛一樣，頭還擺在喇叭出聲處，網友看完紛紛暗示說，「趕快放起床歌來清醒一下！」

▲喵：擋住馬麻的字幕。

這段影片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」引來許多網友熱議，「還不放個起床號」、「時候開一些重金屬音樂」、「重金屬搖滾按下去」、「音樂奏下去」、「 音樂放起來」、「放個EDM嗨起來！」、「昨晚喝掛了？」、「姿勢太好笑。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲Sherry Tu，Oreo的眼睛從小就受傷了，不過都有點藥治療。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

▼更多精彩影音