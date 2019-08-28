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「廣原小熊」照養滿月已頭好壯壯　第一次完整的健檢

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廣原小熊首次健檢。（圖／楊均典翻攝）

▲廣原小熊進行首次健檢。（圖／楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東「廣原小熊」於7月27日由台東林管處緊急安置照養，到今天剛好滿月，在多方悉心照養下，小熊體重比原先剛來的時候3.9公斤多了1倍，這1個月的照養，是依照專家學者建議的主食配方加上多元的野外採集副食品，小熊很給面子，給牠的每餐全部吃光光。

在8月13日台東處到廣原村大埔及龍泉部落，向在地居民說明目前小熊照養情形及後續處理及因應原則，村民們都支持未來由專業醫療團隊及臺東處細心照養。28日台東處邀請臺北市立動物園郭俊成主任率領獸醫群及特有生物保育研究中心低海拔試驗站主任陳元龍率領照養群，共同組成健檢小組，為小熊進行生平第1次完整的全身健康檢查。

小熊健檢 一早7點30分開始進行，獸醫師們先幫小黑熊測量體重、身長、三圍與前後腳掌等身體型質，再檢視小熊的眼、鼻、口、耳等身體外觀，並進行聽診及觸診等理學檢查，以及x光、超音波、抽血、眼科及牙科等檢查項目，檢查報告要等檢體送台北市立動物園化驗分析才能確認，

請繼續往下閱讀...

經過會診後初步確認小黑熊除了有輕微貧血問題之外，其他健康狀況都很正常，體重增加至7.43公斤，短短一個月小熊體重已增加一倍。至於大家非常關心小熊是小壯丁還是小妞兒，經獸醫確認，小熊外生殖器官本次暫時無法判斷，需經過血液DNA分析，一有結果會立即告知大家。

另外，台東林管處強調，特有生物保育研究中心協助台東處針對照養場域佈置、籠舍管理物種多樣化、動物照養原則及未來野訓場域場勘等事宜給予專業建議，並協助籠舍佈置多樣化，並一起討論未來照養規劃。小熊一暝大一寸，台東林管處處長劉瓊蓮說，未來照養至小熊牠可以獨立生活，且經過適當的野外訓練，在不干擾下，讓小熊能快快回家。

關鍵字： 廣原小熊

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