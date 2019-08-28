大烏鴉給爸嬰兒抱「咕嚕嚕」討摸　其實曾受虐身心受創

記者李依融／綜合報導

大烏鴉被主人嬰兒抱，享受著摸摸頭發出咕嚕嚕的聲音，撒嬌的模樣令人驚奇！網友@Eldorino86將影片PO上社群網站Reddit，他說這隻愛撒嬌的鳥兒Loki是一隻渡鴉，曾經受到身心虐待，如今可是經常登上電視的「鳥演員」。

影片中，Loki像是小嬰兒般躺在爸爸懷裡，一邊享受爸爸輕哄與摸摸，一邊發出像是貓咪「呼嚕嚕」的聲音，要是摸摸的手停下來，牠還發出短促的聲音催促著「再摸一下嘛～」，超撒嬌的樣子令人驚艷，大部分的網友沒想過這種黑漆漆的大鳥其實很有靈性。

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Loki可愛的撒嬌也引起網友們對這種大烏鴉的興趣，@Eldorino86介紹，Loki是一隻渡鴉，是他們救援照顧的鳥兒，「牠受到前主人身體和精神上的虐待，到我們手中時牠的狀態非常糟糕。」@Eldorino86收容許多「棄養鳥」，Loki就是其中一隻，他花了整整4年幫這隻身心受創的鳥兒克服對人的恐懼，現在Loki不僅在教育節目中當小助教，還經常在電視節目或影片中當「演員」。

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@Eldorino86為Loki開設粉絲專頁Loki The Raven，記錄他們每天的生活，而撒嬌的影片也吸了不少粉絲關注。

渡鴉是世界上最大的2種烏鴉之一，成年可長到56到69公分，體重可以到1.63公斤，在野外他們通常活10到15年，不過也曾有活到40歲的紀錄。渡鴉是非常聰明的鳥類，很會利用資源，人工飼養的也能聽得懂指令。

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Can we get Loki to 2000 likes by the weekend? Loki promises to play a special tune for all his followers if we meet this target! Here he is practicing.... 由 Loki The Raven 發佈於 2019年8月15日 星期四



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