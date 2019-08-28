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路人通報有貓咪被困大橋上　救兵到場卻見牠淡定…我沒受困啊

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（圖／翻攝自Facebook／SF ACC）

▲貓咪被通報受困，警察趕緊出動救援。（圖／翻攝自Facebook／SF ACC）

記者詹筠怡／綜合報導

俗話說「貓有九條命」，用來形容貓咪好奇心強烈常讓自己身陷險境，卻又擁有神威、常常可以毫髮無傷的脫險，最近美國就發生了「貓咪受困」的驚險畫面，救兵到場才發現，貓咪根本很淡定。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

這天，一棟位於美國舊金山海灣大橋附近的建築物裡，有人發現橋上有奇怪的小黑點，仔細一看，竟然是一隻繫著牽繩的貓咪，驚覺牠一定是卡在那裡了，趕緊打電話通報動物管理局救援。

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►修圖修到厭世！這款CP值很可以

（圖／翻攝自Facebook／SF ACC）

▲沒想到靠近要救牠的時候，才發現牠根本不驚慌。

救兵趕到時，緊急停止了橋上的交通，方便他們救援貓咪、避免牠受到驚嚇，但當警察靠近貓咪時，驚訝的發現牠似乎一點都不害怕，「反而看起來只是在閒逛而已。」還一臉疑惑，就像是在說「我沒受困啊，你們在幹嘛？」

儘管如此，警察知道他們仍然必須把貓咪救下橋，因為牠閒逛的地方高達90公尺，後來這個強制救援行動總算成功，不過目前還不知道這隻貓咪的主人是誰，當局已經將牠的照片公布，希望盡快找到牠的家人，結束這場驚魂。

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（圖／翻攝自Facebook／SF ACC）

（圖／翻攝自Facebook／SF ACC）

▲這隻貓咪被救出來之後，還是很淡定。

關鍵字： 北美要聞大橋受困救援

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