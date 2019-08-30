貓皇馴服馬兒…每天過爽爽騎馬出巡　主人看傻：那是我要坐的欸

▲主人為馬兒特製外套，方便貓咪安穩乘坐。（圖／翻攝自IG／champy_and_morris）

記者詹筠怡／綜合報導

貓咪很容易給人一種霸道的感覺，那就是只要牠們去到哪裡、看上什麼，牠們都會得到手，有一隻名叫「莫里斯」（Morris）的貓咪，和一隻叫做「冠軍」（Champy）成為好友，畫面卻讓主人看了又好氣又好笑。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

住在澳洲南斯威爾的主人說，他在一家動物收容所發現了莫里斯，牠是一隻非常友善的貓咪，沒想到卻沒有人願意養牠，於是將莫里斯帶回家，家中農場養的馬兒冠軍，立刻就和牠黏在一起。

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▲馬和貓咪每天膩在一起，是彼此最好的朋友。



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莫里斯原本戒心十足，但過了幾天，就自己跳上冠軍的背上，顯然接受了新的好朋友，牠們互相梳毛、一起喝馬槽的水，還會一起睡午覺。常有人問牠們的主人，貓咪到底怎麼跳到那麼高的馬背上，主人笑說，其實莫里斯會在農場的木頭柱子上等冠軍，他們戲稱那是牠的「公車站」，冠軍看到莫里斯在等牠，還會快步往前，讓牠快點「上車」。

莫里斯一開始不太會騎馬的時候，還曾經從光滑的馬背上摔落，後來主人為冠軍特製外套，讓莫里斯更安穩地坐在上面，從這對特殊的好麻吉，就能知道，友情有各種形式、各種顏色、各種品種，都是珍貴的友誼。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲貓咪和馬兒的好感情，讓人感到不可思議。

▲莫里斯從「公車站」上車的樣子。