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棉絮滿天飛！媽逼問鸚鵡「誰咬的」　牠秒答卸責：把拔

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記者陳靜／綜合報導

「一切都不關我的事！」高雄這隻愛搗蛋的雨傘巴丹鸚鵡Doremi總是在考驗家人的極限，近幾天媽媽不斷發現床上每天都會出現大量的羽毛，且不管怎麼清都清不乾淨，家人推斷後認為應該是毛孩亂咬棉被所致，於是馬麻趕緊上前對著Doremi審問「誰咬的」，沒想到牠卻毫不猶豫地回答「把拔」，讓一旁的爸爸急喊冤。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

馬麻吳小琪非常疑惑，「奇怪了！為什麼最近床上羽毛那麼多？每天吸每天黏，怎麼還是那麼多？」，爸爸還一度以為是Doremi晚上整理羽毛時掉的，沒想到仔細推測後，發現只要把家裡的羽絨薄被一拉動，棉絮就會在空中飛舞，因此他們合理地懷疑是Doremi惹的禍，便要牠當面出來對質。

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▲鸚鵡咬破棉被還嫁禍給爸爸。（圖／有點毛毛的／網友吳小琪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Doremi咬破棉被還嫁禍給爸爸。（圖／有點毛毛的／網友吳小琪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

殊不知Doremi的裝傻功力不容小覷，只要媽媽問一句「誰咬的」，牠連想都不用想，就直接把責任推給爸爸，一直碎念著「把拔」二字，甚至還敢說自己是乖寶寶，讓一旁的mi拔超無奈直呼，「啥咪挖咬的，我沒有咬喔，你不要說我，哩麥打蓋攏工襪啦，家害！」

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑翻表示，「千錯萬錯都是爸爸的錯！我會什麼都是爸爸教的丫」、「被罵也要拖一個來作伴的概念」、「推得很順暢，拔拔一直講」、「哈哈兒子死都不承認」、「中秋節要到了，妳懂的」、「一開始被媽媽抓到，還不敢看棉被，太可愛了XD」、「很明顯兇手就是拔拔」、「小朋友是不會說謊的」、「笑死我了，阿拔拔咬的吼，不要嫁禍給ㄚmi唷」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 雨傘巴丹鸚鵡棉被棉絮把拔講話

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