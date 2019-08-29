舔了一口奴才腳丫　機車喵「歪嘴嫌棄」...下秒直接推開

記者陳靜／採訪報導

「這款腳腳還敢拿來給朕聞！」基隆網友黃得倫家中的貓咪「二揪」是個好奇寶寶，這天飼主趁著牠玩玩具到一半，故意把玩具拿開，再將腳丫子伸到主子面前，沒想到二揪真的很捧場地聞了幾下，就在主人得意洋洋的同時，怎料二揪卻突然把頭轉向一邊，露出「歪嘴嫌棄臉」，最後甚至還直接把奴才的腳推開。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲「這是什麼鬼東西啊？」（圖／網友黃得倫授權提供，下同）

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影片中可以看到，二揪一看到自己心愛的玩具換了款式之後，先是用嘴淺嘗幾口，舔了奴才的腳趾頭幾下後，又東聞聞西聞聞，直到牠驚覺「味道不對」，馬上轉頭噘了一下嘴，之後才回過神來，趕緊用雙手把主人的臭腳丫推開，還露出一臉嫌棄的表情，讓飼主好氣又好笑，直呼牠太有戲了。

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▲喵：這種味道...先不要。

▲「喔臭臭臭臭臭！！！」

飼主在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」PO出影片後，網友紛紛在底下留言笑回，「哈哈哈哈太可愛了」、「在五秒的時候，主子的嘴角好有戲唷！」、「矮鵝～（推開）」、「笑死我了」、「這我不要（推開」、「好可愛」、「嘴角很有戲（（嫌棄」、「慘XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲無厘頭的二揪超有戲。

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