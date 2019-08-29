斗六黑狗疑似正中午被「曬死」　外勞飼主：平常都養在屋簷下

▲斗六黑狗被曬死。（圖／翻攝自臉書社團「斗六人(讚)出來」）

記者陳靜／採訪報導

雲林縣斗六市於28日中午12時許，發生了一起黑狗被曬死的案件，善心鄰居王先生發現附近居民家中的黑狗疑似長期被飼養在室外，前幾天才好心提醒飼主應避免讓狗狗直接曝曬，沒想到這天中午就看到牠在原地斷氣，動植物防疫所獲報後到場關切，但外勞飼主卻表示，平常都是養在屋簷下，不知為何會發生意外。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

王先生在臉書公開社團「斗六人(讚)出來」表示，他前幾天才看到這隻黑狗被綁在圍牆外，直接在大太陽底下曝曬，因此立刻協助將狗狗抱到屋簷下，並提醒飼主此舉非常危險，沒想到28日這天正中午時段，就看到牠又倒在原地奄奄一息，王先生一時情急抱著牠翻進矮牆後，趕緊在牠身上澆水散熱，同時通報1999專線，怎料防疫所人員到場時，狗狗已經斷了氣。

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▲防疫所人員到場時，狗狗已經不幸身亡。（圖／雲林縣動植物防疫所提供）

不僅如此，王先生還說在上週三時，他初次將黑狗從烈日下救回涼棚，沒想到狗狗卻異常興奮，激動地向他示好撒嬌，但他卻只是給了飲水與食物就先行離開，如今發生了這樣的悲劇讓王先生十分懊悔，他認為若當時能判斷出那是狗狗的求救信號，也許今天就不會發生這樣的事了。

對此，防疫所人員向《ETtoday寵物雲》指出，當天接獲通報的20分鐘後，稽查人員就已經到場了解狀況，但狗狗當時已經沒了呼吸心跳，且住處沒有人在，因此隨後由防疫所將犬隻帶回解剖檢驗，初步研判可能是因熱衰竭致死，但飼主是否有不當飼養之行為，仍需進一步釐清。

▲王先生向防疫所人員指出狗狗原本所在位置。（圖／雲林縣動植物防疫所提供）

防疫所事後約談飼養這隻黑狗的外勞飼主並表示，該住處其實是一間外勞群聚宿舍，飼主澄清，平常他們都是將狗狗繫在圍牆內的屋簷下，且從來沒有對牠施虐或是做出不當飼養的舉動，也會在固定時間帶牠到稻田附近大小便，沒想到有一天牠會這樣熱死。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

通報的王先生與外勞飼主雙方各說各話，王先生指出對方多次將狗狗繫在矮牆外，且並無提供適當的飲水與食物，還直接在大太陽底下曝曬；但飼主卻說平常狗狗都是生活在屋簷下，他們也有提供該有的生活用品，滿足狗狗基本的生裡需求；由於案發現場有被移動過，牽涉證據保存的問題，無法判斷雙方陳述內容的真實性，因此防疫所將此案移送至地檢署，後續也將進一步釐清責任。