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粉絲想抱起57公斤「重量級偶像」　10分鐘後...牠淚眼皺眉大嘆氣

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粉絲想抱偶像，10分鐘後牠大嘆氣！（圖／臉書粉絲團「洛威拿〝慢慢〞」）

▲粉絲想把慢慢抱起來，十分鐘後宣告失敗！（圖／臉書粉絲團「洛威拿〝慢慢〞」提供，下同）

記者吳鎮良／採訪報導

想要贏得美人歸，那可要看你有沒有那實力！南投縣的洛威拿犬「慢慢」不僅是民宿裡的小店長，更是大人小孩的最佳玩伴，個性溫和外型呆萌的牠，在臉書上擁有3萬多名網友追蹤。日前有粉絲為了見慢慢一面，特地到民宿裡住一宿，不過當牠想抱起自己心中的偶像「慢慢」時，表情似乎有些吃力......。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主王于安日前在寵物社團「有點毛毛的」轉貼這則貼文，並以慢慢的口吻說，「那個...不然我自己站起來好了啦...」畫面中可以看到，男粉絲雙腿掛在慢慢上方，雙手用力往上一抬，想試圖抱起眼前的大偶像，但10分鐘過後，他力氣已經使到臉鼓起、頭部脹紅，但趴在地板上的慢慢卻動也沒動過一下。►生火了！連我媽都用到發光

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粉絲想抱偶像，10分鐘後牠大嘆氣！（圖／臉書粉絲團「洛威拿〝慢慢〞」）

▲最後從偶像擁抱會變成握手會。

粉絲想抱偶像，10分鐘後牠大嘆氣！（圖／臉書粉絲團「洛威拿〝慢慢〞」）

▲男粉絲帶著鬆獅愛犬到南投民宿找慢慢。

照片中，慢慢趴在地板上、前肢呈現海豹的姿勢，看到粉絲抱不起自己，忍不住皺起了眉頭，水汪汪的大眼彷彿有很多話想說。王于安透露，這位粉絲沒有在演戲，不知道是慢慢有出力，還是身體完全放鬆，怎麼抬都抬不起來，所以最後改成純聊天，從偶像擁抱會變成握手會。

這張有趣的照片吸引2千多名網友按讚，許多人看完都紛紛笑說，「又不是清潔隊考試，還要扛瓦斯桶」、「慢慢的身材可是真材實料的」、「今日終於見識到何謂不動如山」、「慢慢：啊娘，哥哥是在便秘嗎」、「放開摸慢慢的小肉球～那個是我的…最愛」、「我很重，但是我很忠誠」、「怎麼感覺是在抱海獅」、「慢慢都傻眼了」、「這位先生的腰還好嗎」、「慢慢的表情怎麼那麼多」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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粉絲認出慢慢，忍不住「騎上去」。（圖／臉書粉絲團「洛威拿〝慢慢〞」授權提供）

▲前陣子王于安帶著慢慢到寵物商店，店員認出偶像後，忍不住騎上去。

更多精采影音：

關鍵字： 慢慢洛威拿粉絲有點毛毛的

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