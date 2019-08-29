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黑貓頭上多出一包「安全氣囊」　媽傻眼幫脫掉牠又自己戴回去

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▲黑貓頭上多出一包「安全氣囊」　媽傻眼幫脫掉牠又自己戴回去。（圖／飼主林慧熒提供）

▲草莓把空氣包戴在頭上。（圖／飼主林慧熒提供）

記者何睿宜／採訪報導

「洗個澡出來，你怎麼就變這樣了？是最近哪裡有在應徵搞笑藝貓嗎？」飼主林慧熒這天一出浴室，就看到愛貓「草莓」把防撞空氣包套在頭上，彷彿在秀新造型般晃來晃去。更讓人傻眼的還在後頭，她幫忙將草莓的「安全氣囊」卸下，結果「牠又自己戴回去了」。►生火了！連我媽都用到發光

▲黑貓頭上多出一包「安全氣囊」　媽傻眼幫脫掉牠又自己戴回去。（圖／飼主林慧熒提供）

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▲草莓：這是我的新造型，好看嗎？（圖／飼主林慧熒提供）

▲黑貓頭上多出一包「安全氣囊」　媽傻眼幫脫掉牠又自己戴回去。（圖／飼主林慧熒提供）

▲草莓個性調皮。（圖／飼主林慧熒提供）

林慧熒受訪時表示，當初她是在學校社團看到同學撿到一整窩小貓，就前去幫忙，沒想到那時才2個月大的草莓就一直黏著男朋友了不走了，「所以算是自己跟我們回家的XD。」現在快滿2歲的草莓個性調皮，「常常壞掉」，也喜歡故意搗蛋，例如拖著紙袋到處跑之類的，「但是也很俗辣，很怕出門看醫生。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲黑貓頭上多出一包「安全氣囊」　媽傻眼幫脫掉牠又自己戴回去。（圖／飼主林慧熒提供）

▲媽媽笑說，草莓「常常壞掉」。（圖／飼主林慧熒提供）

▲黑貓頭上多出一包「安全氣囊」　媽傻眼幫脫掉牠又自己戴回去。（圖／飼主林慧熒提供）

▲這個造型也不錯。（圖／飼主林慧熒提供）

▲黑貓頭上多出一包「安全氣囊」　媽傻眼幫脫掉牠又自己戴回去。（圖／飼主林慧熒提供）

▲又ㄎㄧㄤ掉了嗎？（圖／飼主林慧熒提供）

▲黑貓頭上多出一包「安全氣囊」　媽傻眼幫脫掉牠又自己戴回去。（圖／飼主林慧熒提供）

▲在家一條龍，出外看醫生一條蟲。（圖／飼主林慧熒提供）

林慧熒將草莓頭戴「安全氣囊」的照片分享到臉書貓咪社團，網友們看了紛紛留言笑說，「保護頭部是重要的！！！」、「可以開發這種防舔環^^」、「牠準備去騎車了」、「保護頭部，帶點綠色，安全」、「這是義大利名設計師SitDown Please幫我設計的」、「好棒的羞恥圈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲黑貓頭上多出一包「安全氣囊」　媽傻眼幫脫掉牠又自己戴回去。（圖／飼主林慧熒提供）

▲草莓：人家也是有可愛的時候。（圖／飼主林慧熒提供）

▲黑貓頭上多出一包「安全氣囊」　媽傻眼幫脫掉牠又自己戴回去。（圖／飼主林慧熒提供）

▲正經八百的樣子。（圖／飼主林慧熒提供）

▼更多精彩影音。

關鍵字： 黑貓草莓安全氣囊領養收編

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