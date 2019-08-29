ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

「白棉花」美人魚坐姿饋頭秒睡著　網笑：這樣會不會落枕啊？

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲
 

記者何睿宜／採訪報導

這樣真的好睡嗎？飼主美靖分享愛犬Tyler逗趣的行為，只見牠側坐在沙發上，接著往旁邊一靠，用不太符合人體工學的姿勢進入夢鄉。網友們看了忍不住笑說，「安內會不會落枕？」►戀愛老司機：重點是眼神

▲「白棉花」美人魚坐姿饋頭秒睡著　網笑：這樣會不會落枕啊？。（圖／飼主美靖提供）

▲可愛的Tyler是一隻白貴賓。（圖／飼主美靖提供）

美靖受訪時表示，Tyler是一隻3歲的白貴賓，可能是平常個性比較秀氣的關係，喜歡把頭靠在東西上睡覺，「本來是想拍牠的坐姿很好笑，沒想到牠真的睡下去。」影片中，Tyler右前腳饋在沙發扶手上，2條後腿則是往左方延伸，整體看起來就像是美人魚的坐姿一般。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

▲「白棉花」美人魚坐姿饋頭秒睡著　網笑：這樣會不會落枕啊？。（圖／飼主美靖提供）

▲Tyler平時就很秀氣。（圖／飼主美靖提供）

▲「白棉花」美人魚坐姿饋頭秒睡著　網笑：這樣會不會落枕啊？。（圖／飼主美靖提供）

▲優雅有氣質的Tyler。（圖／飼主美靖提供）

美靖在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出影片並寫道，「坐姿睡姿都是奇葩 。」網友們則紛紛留言，「好可愛唷！」、「網美，就是要隨時隨地都保持優雅呀！」、「今天又玩太累了！」、「是一位很乖巧的小孩。」、「好妖嬌喔！」、「原來不只是我女兒喜歡這樣睡啊！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲「白棉花」美人魚坐姿饋頭秒睡著　網笑：這樣會不會落枕啊？。（圖／飼主美靖提供）

▲Tyler「咚」地把頭往旁邊的扶手靠，一下子就睡著了。（圖／飼主美靖提供）

▼更多精彩影音。

關鍵字： 白貴賓睡覺坐姿美人魚網美

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

忠犬穿孝服淚送最愛的爸爸　隔一個月「同天離世」到天..

喵剪完指甲「床頭狠盯10分鐘」　媽睡醒超抖：不敢晚..

影／「昨天為什麼沒開！」流氓狗撲空氣噗噗討債　老闆..

影／走失1個月！爸跳水溝喊Momo　「虛弱喵聲慢慢..

影／「垃圾堆裡有隻浪浪…」　她定睛一看崩潰：不對！..

騎車待轉看到貓「吹個口哨就跑過來」　載回家後養成巨..

鬆獅蜥一口嗑掉「小強」　傻眼貓咪轉頭到處找：我的玩..

「虔誠汪」超懂拜拜SOP！　廟方見牠淡定喊名：來～..

媽秀190cm「巨嬰獅子王」完全無違和　網秒唱：媽..

收編「大腳寶寶」1個月膨風2倍　網被毛臉萌翻：一定..

戲精米克斯摔壞茶組心虛怕被罵！ 衝出家門「雨中懺..

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到..

露肚兒&汪半夜演奏「交響曲」　牠身呈謎樣角度.....

牽繩勒脖「半趴躲金爐」擋雨！虎斑米克斯遭棄...見..

包子臉貓見鴨肉鼻子深層呼吸　賣力伸肥短手：給我一口..

撿到撒嬌王！虎斑貓「窒息ㄉ愛」狂塞乃4歲小主人蹭到..

陽台有怪聲！馬麻窗外一探究竟　主子四腳神抓上演不可..

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】怎麼餵奶貓喝奶?

柴可兔斯貓-不專業ASMR 肥妃的哈密瓜吃播秀

《倉鼠人》從零開始養天竺鼠！30隻等收編哦

廣原小熊「超Q身影爬樹枝」！玩盪鞦韆掉下來...定..

等你好久！聽到關鍵「登登登」　貼心汪睡再熟也秒醒：..

「白棉花」美人魚坐姿饋頭秒睡著　網笑：這樣會不會落..

斗六黑狗疑似正中午被「曬死」　外勞飼主：平常都養在..

出門忘記買罐罐...主子「女友式生悶氣」　她PO出..

動物園犀牛突然抓狂！　工作人員搭車慘變「玩具」恐怖..

泳池養海龜+鯊魚....魚全靠漁夫抓！　「室戶廢校..

每天霸佔貨車趕不走！浪貓用奶音囂張嗆聲　原來迷上「..

粉絲想抱起60公斤「重量級偶像」　10分鐘後.....

昨夜喝掛！萌喵頭放喇叭「大字型」入睡　網笑：音樂放..

韓國瑜東吳學歷延燒...利菁證實「讀日間部」　曝韓..

蔡英文答完台灣價值　柯文哲嗆：我以前做的哪一樣不符..

私菸案偵辦遭疑「貼心迴護高層」　北檢回擊「無謂揣測..

打斷直播主手腳！包龍星先PO文怒轟...15hrs..

林書豪自曝七月來台時首鋼已接洽　確定前先告知周杰倫

美網／費爸三大滿貫百場出賽　男網第一人

ET總統民調／直球對決蔡英文　韓國瑜支持度從5月開..

屋況照「騙」很大！租屋族拒絕吃悶虧　付租前必做2件..

他13歲當爸樂歪！餵奶6周才知綠光罩頂…陷抑鬱　1..

【郭柯王民調】鈕則勳／蔡穩坐綠營共主　郭柯聯盟箭在..

寵物動物熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

二哈不吃藥　虎媽式餵法驚呆網！

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

坐等門口40分鐘！揪心背影讓她..

媽寶狗變心！看到最後3秒全懂了

浴室出現天空之橋　貓無辜裝沒事

阿嬤騎車遛狗　牠狂奔摔倒遭拖行

阿根廷浪浪飯店苦等她　一起回德..

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

好心住戶收編流浪貓　結局超驚喜

阿公化身木匠「把門割破」只為牠

石化狗被摸痛哭　現在變美也愛笑

警獲報救3隻奶貓！貓媽現身叼走

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

讀者迴響

熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

二哈不吃藥　虎媽式餵法驚呆網！

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

坐等門口40分鐘！揪心背影讓她..

媽寶狗變心！看到最後3秒全懂了

浴室出現天空之橋　貓無辜裝沒事

阿嬤騎車遛狗　牠狂奔摔倒遭拖行

阿根廷浪浪飯店苦等她　一起回德..

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

好心住戶收編流浪貓　結局超驚喜

阿公化身木匠「把門割破」只為牠

石化狗被摸痛哭　現在變美也愛笑

警獲報救3隻奶貓！貓媽現身叼走

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

爬牆回家被「三百壯士」吐舌取笑

最新影片

更多

戲精米克斯摔壞茶組心虛怕被罵！ 衝出家門「雨中懺悔」網：影帝XD

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

露肚兒&汪半夜演奏「交響曲」　牠身呈謎樣角度...腿開開超豪邁

牽繩勒脖「半趴躲金爐」擋雨！虎斑米克斯遭棄...見人仍露燦笑

包子臉貓見鴨肉鼻子深層呼吸　賣力伸肥短手：給我一口就好

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面