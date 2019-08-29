「白棉花」美人魚坐姿饋頭秒睡著　網笑：這樣會不會落枕啊？

記者何睿宜／採訪報導

這樣真的好睡嗎？飼主美靖分享愛犬Tyler逗趣的行為，只見牠側坐在沙發上，接著往旁邊一靠，用不太符合人體工學的姿勢進入夢鄉。網友們看了忍不住笑說，「安內會不會落枕？」►戀愛老司機：重點是眼神

▲可愛的Tyler是一隻白貴賓。（圖／飼主美靖提供）

美靖受訪時表示，Tyler是一隻3歲的白貴賓，可能是平常個性比較秀氣的關係，喜歡把頭靠在東西上睡覺，「本來是想拍牠的坐姿很好笑，沒想到牠真的睡下去。」影片中，Tyler右前腳饋在沙發扶手上，2條後腿則是往左方延伸，整體看起來就像是美人魚的坐姿一般。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲Tyler平時就很秀氣。（圖／飼主美靖提供）

▲優雅有氣質的Tyler。（圖／飼主美靖提供）

美靖在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出影片並寫道，「坐姿睡姿都是奇葩 。」網友們則紛紛留言，「好可愛唷！」、「網美，就是要隨時隨地都保持優雅呀！」、「今天又玩太累了！」、「是一位很乖巧的小孩。」、「好妖嬌喔！」、「原來不只是我女兒喜歡這樣睡啊！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）





▲Tyler「咚」地把頭往旁邊的扶手靠，一下子就睡著了。（圖／飼主美靖提供）

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