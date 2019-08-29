每天霸佔貨車趕不走！浪貓用奶音囂張嗆聲　原來迷上「拍屁屁」

▲阿虎用奶音命令奴才拍屁屁。（圖／網友寒山提供）

記者何睿宜／採訪報導

「現在的街貓都自認屁股大就可以囂張嗎？」網友寒山分享，自從流浪虎斑貓「阿虎」體驗過拍屁股的滋味後，只要看他準備出車，就會跳到車上討摸，如果不拍拍還不讓人走，讓他十分頭痛，「有甚麼辦法可以趕走呢？」►戀愛老司機：重點是眼神

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▲阿虎用非常親人愛撒嬌。（圖／網友寒山提供）

除了阿虎外，附近還有2隻流浪貓，一隻叫「大白」，一隻叫「小橘子」。寒山表示，「大白來住五六年了跟我很有默契，看到我在搬東西上車知道我要出門會主動的跳走；阿虎卻是相反，牠會開心的跳上車，佔著位置耐心的等待拍屁股。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲阿虎與大白。（圖／網友寒山提供）

剛開始，寒山會順著阿虎的意，拍拍牠、滿足牠，沒想到越拍越不肯走，每次都要拍很久很久，「等我驚覺這樣下去更麻煩已經太遲，阿虎對罐頭興趣不高勾引不了，養成壞習慣以後每次要出門都很麻煩。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲阿虎不下車還直接躺下耍賴。（圖／網友寒山提供）

影片中，阿虎愜意地趴在貨車上，即使寒山要牠下車，也當作沒聽到一樣，用可愛的奶音喵喵回嘴，甚至直接躺下來耍賴，堅持一定要拍屁屁才肯下車。網友們看了紛紛留言笑說，「好可愛，肥嫩的肚子好迷人」、「牠想跟你一起出車」、「不摸我就別想讓我下車」、「打電話：老板，今天無法上班了，我要拍貓屁股。」

▲可愛的阿虎要找家。（圖／網友寒山提供）

對於這麼親人愛撒嬌的阿虎，寒山其實很希望幫牠找一個溫暖的家，「如果您對阿虎真的看對眼想領養牠，如果您願意接受嚴格的認養條件證明誠意，我非常歡迎您聯絡我來跟阿虎互動了解（在台中市南區，完全免費，限中部）。」至於認養條件，「我只要求一輩子不離不棄的疼愛牠善待牠，任何原因無法續養都千萬不要丟棄將牠還給我，我保證樂於接收回來而不帶情緒。」

▲想領養圓滾滾的阿虎嗎？（圖／網友寒山提供）

【送養資訊】

貓咪名：阿虎

性別：公貓

年齡：約3歲

個性：會用礦砂，非常親人愛撒嬌愛討拍；地盤性強烈，適合單獨養。

健康狀況：已結紮剪耳植晶片，有固定體內外點藥除蟲，未打預防針以及血檢。

聯絡方式：寒山臉書

▲阿虎跳上車討拍。





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