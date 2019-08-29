北白犀7個卵子人工授精成功　雌性南非白犀牛當代理孕母

▲北非白犀牛再野外已經滅絕，全球僅剩2隻人工飼養的雌犀牛存活。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者施怡妏／綜合報導

瀕臨絕種的北非白犀牛，在全球僅剩兩2隻，是白犀的一個亞種，由於兩隻犀牛同為雌性，無法透過自然方式孕育後代，而讓該物種處於滅絕的危機中。近日，義大利科學家從僅剩兩隻的母犀體內提取10個卵母細胞，總共有7個受精成功，拯救白犀牛免於滅種能夠在地球延續下去。

綜合外媒報導，科學家22日成功從2隻雌性北白犀體內提取卵母細胞，配上已經死亡的雄性白犀精子進行體外人工授精，總共有7個成功成為受精卵。2018年3月，世界僅存最後一隻雄性北白犀「蘇丹」（Sudan）去世，留下女兒娜晶（Najin）及孫女珐圖（Fatu），成為全球僅存最後2隻北白犀。

請繼續往下閱讀...

在捷克Dvur Kralove動物園的史泰吉斯考（Jan Stejskal）表示，「這是一個巨大的成功，收穫的卵母細胞大約是我們所希望的數量。」由於娜晶和珐圖的身體狀況無法懷孕，若成功孕育出胚胎，將會選定雌性南非白犀牛作為代理孕母。北白犀與南白犀兩者都是白犀牛的亞種，根據報告顯示，北白犀與南白犀的基因比起人們認知的更要相近。

目前，科學家尚未開發出能將胚胎轉移到代理孕母身上的技術。他們的目標是產生15隻北白犀，成功受孕後將移轉到非洲的自然家園，整個過程需要耗時很多年，但希望可以在未來三年內看到嬰兒犀牛。