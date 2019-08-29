毛小孩在家開趴「滿地彩虹腳印」！飼主苦笑：下班都是驚喜

▲毛小孩在家裡開趴。（圖／有點毛毛的／網友徐鈺婷‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／綜合報導

大人不在家裡的時候，毛小孩都在家裡幹嘛呢？一名飼主徐鈺婷下班回到家，開門驚見滿地「彩虹狗腳印」，定眼一看，兩隻小屁汪「哈姆」和「波妞」臉頰紅紅、手腳發藍，興奮在客廳亂跑亂跳，宛如在開「彩虹趴」來迎接飼主。

►夜深了...千萬別讓腦公看到



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飼主表示，「我下班回到家，這兩隻狗就超級超級興奮，興奮到有點詭異！」她看到屁孩臉部鮮紅，當下以為「天啊～是不是流血了？」，後來再仔細一瞧，才知道牠們把印泥當玩具在玩。哈姆和波妞手腳沾染紅色與藍色墨水，在地板踩出大小不一的狗掌印，讓整個客廳色彩繽紛了不少。

▲左邊是哈姆，右邊是波妞。



「看到印泥先生印泥小姐的慘況...還有看到很多腳印覺得很可愛。」飼主好氣又好笑的說，當下沒有很生氣，因為覺得牠們等自己下班一整天很心疼，只擔心牠們有沒有吃到、有沒有中毒，然後假裝很生氣的叫牠們不准動來給我拍照。

▲汪星人：是印泥先挑釁我們的！



之前哈姆和波妞也是趁飼主不在家，將整個衛生紙咬到天女散花，宛如家裡下雪了一般。面對毛小孩的調皮搗蛋，飼主也是笑笑地說，「天天都是驚喜呢！每天下班都好驚喜，哈哈。」

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▲汪星人：媽媽～我們的新傑作。

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