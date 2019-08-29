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出門忘記買罐罐...主子「女友式生悶氣」　她PO出正面照網嚇歪：快去買！

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出門沒買罐罐，貓咪女友式生悶氣。（圖／有點毛毛的／飼主Peggy Chang提供）

▲奴才忘記買罐罐回家，主子躺在沙發上生悶氣。（圖／有點毛毛的／飼主Peggy Chang提供，下同）

記者吳鎮良／綜合報導

別讓女朋友不開心，否則後果不堪設想！飼主Peggy Chang這天買完東西回到家，突然想到忘記買愛貓的罐罐，結果喵星人似乎早已發覺不對勁，獨自躺在沙發上背對著奴才，明顯是在生悶氣。照片曝光後吸引上千名網友按讚，許多人都留言說想看貓咪的正面照，不過當Peggy Chang貼出來後，卻把網友們都嚇到吃手手啦！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主Peggy Chang日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一張照片，並向愛貓道歉說，「對～對不起！我真的不是故意忘記買罐罐的。」畫面中可以看到，虎斑貓看到馬麻回家，卻沒有上前去迎接，而是背對著她躺在沙發上，光從背影就能看出貓咪內心滿滿的怨氣。►生火了！連我媽都用到發光

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出門沒買罐罐，貓咪女友式生悶氣。（圖／有點毛毛的／飼主Peggy Chang提供）

▲一轉到正面來....主子明顯不高興。

這張照片不到一天的時間，就累積1千多個按讚數，社團內許多飼養貓咪的奴才們看完都在底下說，「買完再來說」、「牠幼小心靈受傷了」、「都不重視我，連我的罐罐都忘了買」、「不理你惹」、「糟了！生氣了啦」、「不是故意，那是有意的嘍？更不可饒恕，自己去慎行司領二十杖」、「那什麼沮喪的背影...」。

▲整窩側躺只有牠「開腿翻肚」　媽出賣虎班長大照：睡姿沒變過。（圖／有點毛毛的／網友Peggy Chang提供，下同）

▲這隻喵星人是飼主一手奶大的呢！

另外，也有網友說想看主子的正面照，對此飼主Peggy Chang也特地拍了一張並且貼出去，不過網友們看完都紛紛留言表示，「你趕快出去買！」、「快出去買」、「你不要再講了，提罐頭來再說」、「快、快、快去買吧，人家肚子餓了拉」、「喵喵：有人可以提供料理奴才的食譜嗎？」、「現在去買！馬上立刻！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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整窩側躺只有牠「開腿翻肚」　媽出賣虎斑長大照：睡姿沒變過

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關鍵字： Peggy Chang‎貓咪虎斑貓罐罐

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