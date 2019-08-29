CITES：非洲野生象為「限制買賣物」　禁止狩獵出口至動物園、馬戲團

▲波札那5月時曾宣布取消狩獵大象禁令，如今國際公約卻宣布禁止出口非洲大象。(圖／達志影像／美聯社)

實習記者陳宥芯／綜合報導

瑞士日内瓦《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（CITES）27日宣布重大決策，非洲野生大象未來將被視作限制買賣物，嚴厲禁止當地民眾再捕捉出口到動物園、馬戲團等，若是想要將大象轉移居住地，就必須要經過CITES委員會的批准。對此，眾多專家認為，這是一項保育野生動物的重大里程碑。

野生動物學家舒伯特（D.J Schubert）表示，這次會議總共有46個會員國參加，大部分的成員都認為出口非洲大象已成為常態，甚至達到飽和或是衰退期，再加上牠們從出生開始就居住在非洲草原，因此沒有再比那裡更適合的家了。世界動物保護協會也表示，通過《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》不只是保育問題，更是動物福祉問題。

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國際人道協會（Humane Society International）非洲野生動物主管奧黛麗.德爾辛克（Audrey Delink）指出，儘管部分國家反對「限制出售大象」的提案，但該法案最終仍以高票通過，大象對此贏得了一場勝戰，現在也不必再遭受家人分離的痛苦。據悉當天，除了辛巴威跟波札那做為大象主要出口國，因為無法透過交易，換取急用現金而反對外，美國和歐盟也持反對票。

歐盟表示，由於他們害怕非洲大象會造成各國原生物種發生基因突變，因此贊成通過《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》，然而經過修改法案之後，允許原本就生活在動物園的象群能於全球動物園之間移動，所以改變主意。美國則表示，因為該法案有損經濟利益，且破壞非洲自主性和意願，因此反對。

辛巴威公園和野生動物管理局法拉沃（Tinashe Farawo）表示，非洲是受害的一方，國際政府一直提倡投入大量資金保育動物，但國家卻沒有受到實際的回報，舉例來說，辛巴威最多只能容納5萬4千頭的大象，但現今卻有8萬4千頭，比當地生態所能承受的數量多了3萬頭，就現實而言，非洲必須承受這樣的負擔和花費，所以為了提升經濟發展，應該要繼續出口大象。

據悉，辛巴威跟波札那是全球擁有最多大象的國家，數量共約兩萬頭，而大多數出口的都是2至3歲的幼象。在2012年至2017年期間，辛巴威就出口了上百隻大象到中國，售價從13500美元（約43萬台幣）到41500美元（約130萬台幣）都有。