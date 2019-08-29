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40穿山甲病患3成遭狗攻擊！犬隻繁殖旺季到　專家籲飼主盡責：不放養

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▲穿山甲受傷主因。（圖／翻攝自野生動物急救站）

▲臥倒在路邊的受傷穿山甲。（圖／翻攝自野生動物急救站）

實習記者鄭暐儒／綜合報導

「毛」小孩竟然是「野」小孩的一大威脅？據野生動物急救站統計，穿山甲傷亡約有3成是被犬隻攻擊，光是今年急救站所收到的40隻穿山甲，被狗咬傷的案例就高達16起。

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穿山甲傷亡事件層出不窮，根據資料顯示，大部分的受傷案例為捕獸鋏所致，再來才是被犬隻攻擊與陷阱捕捉等，許多人為因素導致野生動物無法存活。急救站表示，希望所有飼主盡到責任，並檢討改進人為活動帶給野生動物們的影響。

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▲穿山甲受傷主因。（圖／翻攝自野生動物急救站）

▲據急救站統計，穿山甲受傷主因為捕獸鋏與犬隻攻擊。（圖／翻攝自野生動物急救站）

急救站去年共收到了46隻受傷的穿山甲，且不少受傷原因為「犬隻攻擊」，是歷年來的高峰。今年接到的病例截至27日，已有40隻穿山甲掛病號，其中便有16隻是被狗咬傷，且犬隻的繁殖季節將近，讓急救站相當擔憂。

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犬隻遊蕩在野外造成許多隱憂，且秋季為犬隻發情旺季，急救站呼籲所有飼主「不放養、不棄養、要絕育」，出門時記得繫牽繩，且避免帶寵物進森林遊樂區，管好自家的毛寶貝，才能減低遊蕩犬隻帶給這些「野」小孩們的傷害。

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關鍵字： 穿山甲遊蕩犬野生動物捕獸鋏

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