廣原小熊「超Q身影爬樹枝」！玩盪鞦韆掉下來...定格8秒好呆萌

記者林韋辰／綜合報導

台東廣原部落的小黑熊今年7月底與媽媽落單後，一直由台東林管處來安置照養。年滿1個月的小黑熊日前接受健康檢查，確認吃得頭好壯壯的牠，這天也開心大玩安置地方的「樹枝盪鞦韆」。負責照養的保育人員架設的攝影機也意外錄到牠出糗的一面，「摔跤定格8秒」的樣子超呆萌。

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▲廣原小熊開心玩盪鞦韆。（圖／台東林管處提供。）

從影片中可見，一坨黑黑的身影晃向盪鞦韆，只見黑熊寶寶慢慢抬起左腳，直接跨到樹幹。接著兩手撐起，將圓滾滾的身體舉到樹枝頂端。可愛的牠在盪鞦韆上發呆、四處張望，突然一個重心不穩，整個盪鞦韆用力搖晃，黑熊寶寶直直摔落地上！掉下來的牠似乎沒有馬上回神，停在原地好幾秒才又動起來。

▲小熊：嗯？我是誰？我在哪？



看到黑熊這麼活潑與健康，令在場照養人員相當欣慰。黑熊寶寶在短短1個月內體重增加一倍，來到7.43公斤。至於大家最好奇的，黑熊寶寶是小壯丁還是小萌妞？林管處表示，「經過獸醫確認，小熊外生殖器官暫時無法判斷，需經過血液DNA分析，到時一有結果會立即告知大家。」

▲照養員表示，「小熊很給面子，給牠的每餐全部吃光光。」



另外，特有生物保育研究中心協助臺東處針對照養場域佈置、籠舍管理物種多樣化、動物照養原則及未來野訓場域場勘等事宜給予專業建議，並協助籠舍佈置多樣化，並一起討論未來照養規劃。小熊一暝大一寸，劉處長瓊蓮表示，「未來照養至小熊牠可以獨立生活，且經過適當的野外訓練，在不干擾下，讓小熊能快快回家。」

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▲小熊的窩。

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