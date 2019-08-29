ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

廣原小熊「超Q身影爬樹枝」！玩盪鞦韆掉下來...定格8秒好呆萌

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者林韋辰／綜合報導

台東廣原部落的小黑熊今年7月底與媽媽落單後，一直由台東林管處來安置照養。年滿1個月的小黑熊日前接受健康檢查，確認吃得頭好壯壯的牠，這天也開心大玩安置地方的「樹枝盪鞦韆」。負責照養的保育人員架設的攝影機也意外錄到牠出糗的一面，「摔跤定格8秒」的樣子超呆萌。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

▲廣原小熊「超Q身影爬樹枝」！玩盪鞦韆摔下來...發楞模樣超呆萌。（圖／台東林管處提供。）

請繼續往下閱讀...

▲廣原小熊開心玩盪鞦韆。（圖／台東林管處提供。）

▲廣原小熊「超Q身影爬樹枝」！玩盪鞦韆摔下來...發楞模樣超呆萌。（圖／台東林管處提供。）

從影片中可見，一坨黑黑的身影晃向盪鞦韆，只見黑熊寶寶慢慢抬起左腳，直接跨到樹幹。接著兩手撐起，將圓滾滾的身體舉到樹枝頂端。可愛的牠在盪鞦韆上發呆、四處張望，突然一個重心不穩，整個盪鞦韆用力搖晃，黑熊寶寶直直摔落地上！掉下來的牠似乎沒有馬上回神，停在原地好幾秒才又動起來。

▲廣原小熊「超Q身影爬樹枝」！玩盪鞦韆摔下來...發楞模樣超呆萌。（圖／台東林管處提供。）

▲廣原小熊「超Q身影爬樹枝」！玩盪鞦韆摔下來...發楞模樣超呆萌。（圖／台東林管處提供。）

▲小熊：嗯？我是誰？我在哪？

看到黑熊這麼活潑與健康，令在場照養人員相當欣慰。黑熊寶寶在短短1個月內體重增加一倍，來到7.43公斤。至於大家最好奇的，黑熊寶寶是小壯丁還是小萌妞？林管處表示，「經過獸醫確認，小熊外生殖器官暫時無法判斷，需經過血液DNA分析，到時一有結果會立即告知大家。」

▲廣原小熊「超Q身影爬樹枝」！玩盪鞦韆摔下來...發楞模樣超呆萌。（圖／台東林管處提供。）

▲照養員表示，「小熊很給面子，給牠的每餐全部吃光光。」

另外，特有生物保育研究中心協助臺東處針對照養場域佈置、籠舍管理物種多樣化、動物照養原則及未來野訓場域場勘等事宜給予專業建議，並協助籠舍佈置多樣化，並一起討論未來照養規劃。小熊一暝大一寸，劉處長瓊蓮表示，「未來照養至小熊牠可以獨立生活，且經過適當的野外訓練，在不干擾下，讓小熊能快快回家。」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲廣原小熊「超Q身影爬樹枝」！玩盪鞦韆摔下來...發楞模樣超呆萌。（圖／台東林管處提供。）

▲小熊的窩。

更多精彩影片：

關鍵字： 廣原小熊保育野放台灣黑熊盪鞦韆

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

妹妹哭不停！汪：爸快來看 暖男法鬥心疼坐著緊緊陪伴

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

流浪貓天天到窗戶報到！好心住戶被迫收編「結局超驚喜..

挑嘴阿金恨吃菜！舌頭「迴旋彈飛」臭臉：哥才不吃咧～

吃飽享受謎之手手按摩！爽柴「擠出麻糬臉」：好酥服～

可愛背影在罰站！萌貓「兩手舉高」回眸：快點帶我去～

黑猩猩拿湯匙挖食物！見隔壁小屁貓要搶「先巴頭」：閃..

柴柴化身牙醫師！抬頭幫米克斯弟「洗牙」：這邊有點髒..

聞到肉肉香！萌汪叼奇異物品交換　網笑：是以物易物嗎

主子老愛偷襪子！戰利品堆電鍋角落　爸傻眼：到底都去..

影／收到媽傳照片來　兒直覺問「他在裡面幹嘛」下秒愣..

哈士奇不肯吃藥...「虎媽式餵法」上萬網驚呆：全下..

戲精米克斯摔壞茶組心虛怕被罵！ 衝出家門「雨中懺..

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到..

露肚兒&汪半夜演奏「交響曲」　牠身呈謎樣角度.....

牽繩勒脖「半趴躲金爐」擋雨！虎斑米克斯遭棄...見..

包子臉貓見鴨肉鼻子深層呼吸　賣力伸肥短手：給我一口..

撿到撒嬌王！虎斑貓「窒息ㄉ愛」狂塞乃4歲小主人蹭到..

陽台有怪聲！馬麻窗外一探究竟　主子四腳神抓上演不可..

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】怎麼餵奶貓喝奶?

柴可兔斯貓-不專業ASMR 肥妃的哈密瓜吃播秀

《倉鼠人》從零開始養天竺鼠！30隻等收編哦

棉絮滿天飛！媽逼問鸚鵡「誰咬的」　牠秒答卸責：把拔

廣原小熊「超Q身影爬樹枝」！玩盪鞦韆掉下來...定..

等你好久！聽到關鍵「登登登」　貼心汪睡再熟也秒醒：..

「白棉花」美人魚坐姿饋頭秒睡著　網笑：這樣會不會落..

斗六黑狗疑似正中午被「曬死」　外勞飼主：平常都養在..

出門忘記買罐罐...主子「女友式生悶氣」　她PO出..

動物園犀牛突然抓狂！　工作人員搭車慘變「玩具」恐怖..

泳池養海龜+鯊魚....魚全靠漁夫抓！　「室戶廢校..

每天霸佔貨車趕不走！浪貓用奶音囂張嗆聲　原來迷上「..

粉絲想抱起60公斤「重量級偶像」　10分鐘後.....

騎姿舒適的第2眼美女　Yamaha EC-05電動..

編輯實測／用來卸妝也行！你不知道眼霜的N種「隱藏用..

中職／兄弟「K歌之王」田馥甄韋禮安陳勢安郭靜開唱！

桃園大坡溪驚見「血流成河」 環局查原因超瞎：小孩..

12強／旅美多人再討論！王維中、張奕、王柏融參賽機..

獨家／AI初次見頑童超糗　硬派3人幫提行李：我秒變..

便秘問題不能拖！四招讓孩子的「嗯嗯」更順暢

「進來一堆雞」又失言！　韓國瑜三度解釋：我屬雞就想..

Uber Eats獎勵「週週變」外送員火大：惡劣，..

小英總統台南競總即將開張　力拼2020總統連任立委..

寵物動物熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

二哈不吃藥　虎媽式餵法驚呆網！

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

坐等門口40分鐘！揪心背影讓她..

浴室出現天空之橋　貓無辜裝沒事

媽寶狗變心！看到最後3秒全懂了

阿嬤騎車遛狗　牠狂奔摔倒遭拖行

阿根廷浪浪飯店苦等她　一起回德..

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

好心住戶收編流浪貓　結局超驚喜

阿公化身木匠「把門割破」只為牠

出門沒買罐罐　貓咪女友式生悶氣

石化狗被摸痛哭　現在變美也愛笑

警獲報救3隻奶貓！貓媽現身叼走

讀者迴響

熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

二哈不吃藥　虎媽式餵法驚呆網！

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

坐等門口40分鐘！揪心背影讓她..

浴室出現天空之橋　貓無辜裝沒事

媽寶狗變心！看到最後3秒全懂了

阿嬤騎車遛狗　牠狂奔摔倒遭拖行

阿根廷浪浪飯店苦等她　一起回德..

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

好心住戶收編流浪貓　結局超驚喜

阿公化身木匠「把門割破」只為牠

出門沒買罐罐　貓咪女友式生悶氣

石化狗被摸痛哭　現在變美也愛笑

警獲報救3隻奶貓！貓媽現身叼走

爬牆回家被「三百壯士」吐舌取笑

最新影片

更多

戲精米克斯摔壞茶組心虛怕被罵！ 衝出家門「雨中懺悔」網：影帝XD

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

露肚兒&汪半夜演奏「交響曲」　牠身呈謎樣角度...腿開開超豪邁

牽繩勒脖「半趴躲金爐」擋雨！虎斑米克斯遭棄...見人仍露燦笑

包子臉貓見鴨肉鼻子深層呼吸　賣力伸肥短手：給我一口就好

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面