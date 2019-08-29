貓肚超大以為懷孕！獸醫一摸「子宮肌瘤」　「寵物結紮」超重要

▲動物之家的流浪動物。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

記者林韋辰／綜合報導

幫寵物結紮好處多，讓牠們身體更健康、壽命更長。一名飼主帶著愛貓到動物醫院檢查，原本以為肉肉的肚子是懷孕，沒想到一檢查發現是「子宮肌瘤」當場嚇壞。動保處提醒，飼主應為犬貓絕育，目的除了管理源頭、減少流浪動物外，對寵物本身也好處多多，可以避免多種疾病。

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新北市動保處表示，為寵物絕育好處很多，據研究發現寵物絕育可預防重大疾病，例如雌性子宮感染、乳腺腫瘤、雄性的睾丸癌和前列腺癌等。尤其在第一次發情前為寵物絕育更有效。同時也提到，絕育也與動物行為有關，「母犬貓發情時常表現興奮、不安、煩躁、食慾減少、舉尾弓背、排尿頻繁，而公犬貓則會到處尿尿，留下自己的氣味，且喜歡爬跨母犬，或用前腳扒住人的手臂，用後腳內側在人的摩擦人的腳，而結紮之後可避免此類行為出現。」

絕育更能使你的寵物壽命延長！動保處說，「這是因為不斷地、過度的生育會使身體器官加速老化，縮短寵物壽命，新北市政府動保處每年也提供認養犬貓絕育補助。為提高動物之家認養率、幫毛寶貝找到好主人，動保處大力推廣『以認養代替購買』。」新北市有8間公立動物之家及37間愛心認養小棧都歡迎民眾前來參觀和認養，相關資訊可上新北市市政府動保處官方網站查詢。

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自動物保護法修正後，為寵物辦理絕育也成為民眾應盡的飼主責任與義務。常見飼主帶自家動物去結紮時，才發現犬隻已罹患相關疾病。動保處表示，居住在板橋區的李文慧收到動保處犬貓狂犬病注射通知書，趕快帶「黑妞」去打狂犬病疫苗。施打日當天，獸醫師例行性的幫「黑妞」問診，詢問牠這幾日食慾及生活上有無異狀。李文慧表示「黑妞」最近有食慾精神較差且常抓乳頭處，乳頭感覺有一圓形硬塊。獸醫師立刻為牠排作檢查，經確診為乳腺腫瘤。乳腺腫瘤不僅需要依照大小、數量、位置等切除，還有可能需要進行化療，早期絕育可以減低乳腺腫瘤的發生率。

▲圖為未絕育的母犬所生的小狗。



動保處呼籲，飼主都有責任為自家毛寶貝辦理絕育，除了預防毛寶貝走失後可能不小心意外懷孕，避免產生更多流浪動物問題，更可以預防常見疾病發生。依據動物保護法第22條第3項規定，飼主應該要為寵物辦理絕育，若遇有動物身體狀況不許可情形，應該要向動保處申報，否則將可處5萬至25萬元罰鍰。

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▲5月齡前絕育可防止犬貓發情行為問題同時降低乳腺腫瘤發生率。



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