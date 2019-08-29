媽整理出「巨型娃娃山」準備捐出去　貴賓坐守一旁淚眼求情

▲貴賓看到寶貝的娃娃要被捐出去，表情相當不捨。（圖／有點毛毛的／飼主郭庭提供，下同）



記者吳鎮良／綜合報導

有越來越多善心的人會將家裡面完好且不常用的東西，選擇捐給有需要的人，但不是每個人都同意......。飼主郭庭這天在整理愛犬「小熊」的玩具時，意外清出一大座「巨型娃娃山」，她心想將這些娃娃捐出去或是送給有需要的狗狗，不過這些玩具的主人「小熊」一臉相當不捨。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主郭庭日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一張照片並註解說，「一陣子就會整理小熊的玩具，舊的淘汰，髒的拿去洗，完全不玩的就捐或送出去，選擇障礙哈哈！常常就這樣牠看我，我看牠...。」畫面中，馬麻整理出來的娃娃各個色彩繽紛，放眼望去有水果造型的，也有卡通造型的，數量多到像是一座山一樣►生火了！連我媽都用到發光



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▲小熊外型可愛討喜，收到許多朋友贈送的禮物。



▲馬麻過去都把娃娃和玩具捐到防止虐待動物協會。



照片中，小熊坐在自己的娃娃旁邊，抬起頭來淚眼汪汪地望著主人，彷彿是知道有些玩具會再也看不到了。郭庭透露，小熊從小就非常愛玩，沙發下、床上、到處都有玩具，有時候玩到一半尿急會帶去廁所，尿好就忘記咬出來！

這張照片不到5個小時就累積上千名網友按讚，許多人看完都紛紛留言說，「好多哦！我們家孩子布偶一定咬爆」、「狗狗一臉我全都還要XDD」、「一臉捨不得」、「丟了記得補新貨喔！」、「好多玩具，真幸福」、「那麼多玩具，真的太好命了」、「我們家都被分屍了」、「你可以辦個抓周啊！先抓到的五個留下，其餘送出去」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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