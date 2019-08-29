ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

人類馴化狗耗時上萬年　俄羅斯人馴化狐狸只用了60年

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲狐狸。（圖／翻攝自維基百科）

▲圖為赤狐，是狐狸當中分布最廣的。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者施怡妏／綜合報導

狗的祖先約在1.1萬至1.6萬年前開始在西歐被人類馴化，俄羅斯人只花了60年馴化狐狸。俄羅斯西伯利亞從蘇聯時代開始，一直在進行狐狸的實驗，嘗試把野生動物馴化成寵物，透過DNA的測試，不斷的篩選與馴化。現已培育出個性溫馴，比較能跟人類親近的狐狸品種，在美國、法國、荷蘭跟南韓，已經能看到民眾把狐狸當寵物在飼養。

根據外媒報導，早在1959年，俄羅斯遺傳學者Dmitry Belyaev在西伯利亞建立了一個狐狸農場，想要複製狼演化為狗的馴化過程，選出較不會咬人、無殺傷力的野生狐狸，讓牠們繁衍下一代後，再從狐狸中選出最溫馴的狐狸進行演化。

請繼續往下閱讀...

經過60年的測試，培育出體形較小、耳朵下垂、會搖尾巴、喜歡與人親近的狐狸品種。狐狸飼主謝爾曼表示，「狐狸是非常有趣的動物，牠們很容易訓練，而且比狗懂得更多，但你必須要花很多時間和牠相處。」

謝爾曼家中飼養的狐狸，正是科學家經過半世紀以上的實驗，所培育出的馴化狐狸。他表示，「狐狸來到這個家已經三年了，他和狗一樣，喜歡跟主人一起去外面散步，還和路上遇到的狗狗成為好朋友。」很難想像一般人心中凶狠，具有攻擊性的狐狸竟然如此溫順。

伊利諾伊大學香檳分校（UIUC）遺傳學家Anna Kukekova與同事一起對30隻銀狐進行DNA研究，以10隻為一組，分別為溫順組、攻擊組以及未受馴養過的傳統組。從研究結果中發現「SorCS1」的基因常見於較溫和的狐狸中，在61%的溫順狐狸中發現了SorCS1基因，在攻擊性狐狸中則未發現。研究團隊表示，「當狐狸經歷馴化時，基因發生變化，可能有助於學習和記憶的方式。」

關鍵字： 狐哩馴化野生狐狸銀狐赤狐

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／收到媽傳照片來　兒直覺問「他在裡面幹嘛」下秒愣..

哈士奇不肯吃藥...「虎媽式餵法」上萬網驚呆：全下..

影／洛威拿剛踏進門...店員臉紅問：是慢慢嗎？　媽..

影／坐等門口40分鐘！媽傳「揪心背影」　她看完「油..

浴室出現「天空之橋」！2貓無辜臉裝沒事　網笑：支持..

出國8天回來變心了！媽打爸「萌巨掌」秒阻擋　看到最..

彰化紫衣嬤騎車拖狗！約克夏狂奔20公尺痛苦翻肚　家..

跟定你！阿根廷浪浪飯店外等她1個月　空服員帶回德國

貓咪吹太多冷氣竟出現驚人變化　網全嚇翻：真的耶！我..

出國回來只買貓玩具！　阿公還化身木匠「把門割破」只..

戲精米克斯摔壞茶組心虛怕被罵！ 衝出家門「雨中懺..

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到..

露肚兒&汪半夜演奏「交響曲」　牠身呈謎樣角度.....

牽繩勒脖「半趴躲金爐」擋雨！虎斑米克斯遭棄...見..

包子臉貓見鴨肉鼻子深層呼吸　賣力伸肥短手：給我一口..

撿到撒嬌王！虎斑貓「窒息ㄉ愛」狂塞乃4歲小主人蹭到..

陽台有怪聲！馬麻窗外一探究竟　主子四腳神抓上演不可..

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】怎麼餵奶貓喝奶?

柴可兔斯貓-不專業ASMR 肥妃的哈密瓜吃播秀

《倉鼠人》從零開始養天竺鼠！30隻等收編哦

動物自認照顧人類是使命　李瑾倫：最放不下飼主未照顧..

手滑讓大小蟑螂蟲子亂竄　養爬蟲類崩潰影片網瘋傳

「荒漠精靈」回歸克拉瑪依　鵝喉羚大啖梭梭草生態復育..

人類馴化狗耗時上萬年　俄羅斯人馴化狐狸只用了60年

替鏟屎官省錢！靈性法鬥長肉瘤　自創「神奇療法」…竟..

40穿山甲病患3成遭狗攻擊！犬隻繁殖旺季到　專家籲..

看萌妹飛高高...多毛汪吃醋跑來：換我！　下秒兩方..

巨嬰汪「暴風成長」　歐告哥哥超傻眼：這個大摳ㄟ是誰..

舔了一口奴才腳丫　機車喵「歪嘴嫌棄」...下秒直接..

蘿莉貴賓化身夢幻辮子妹　汪汪大眼電暈5千人：有初戀..

動物自認照顧人類是使命　李瑾倫：最放不下飼主未照顧..

白目記者問「你是上面還是下面的？」　出櫃男歌手怒了

手滑讓大小蟑螂蟲子亂竄　養爬蟲類崩潰影片網瘋傳

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看..

沒遺憾走完一生！專家：關鍵在於「誤解死亡」...這..

兩大連鎖眼鏡行驚傳倒閉！　分批資遣員工未通報

華映將吹熄燈　銀行債權估計損失7億元　將聲請強制執..

俄暖心設計師點頭了！確認9月來台　親送石虎簽名照「..

胡歌：我演得了同性戀！　認真分析「攻受差別」笑翻網..

「荒漠精靈」回歸克拉瑪依　鵝喉羚大啖梭梭草生態復育..

寵物動物熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

二哈不吃藥　虎媽式餵法驚呆網！

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

坐等門口40分鐘！揪心背影讓她..

浴室出現天空之橋　貓無辜裝沒事

媽寶狗變心！看到最後3秒全懂了

阿嬤騎車遛狗　牠狂奔摔倒遭拖行

阿根廷浪浪飯店苦等她　一起回德..

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

阿公化身木匠「把門割破」只為牠

好心住戶收編流浪貓　結局超驚喜

出門沒買罐罐　貓咪女友式生悶氣

石化狗被摸痛哭　現在變美也愛笑

警獲報救3隻奶貓！貓媽現身叼走

讀者迴響

熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

二哈不吃藥　虎媽式餵法驚呆網！

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

坐等門口40分鐘！揪心背影讓她..

浴室出現天空之橋　貓無辜裝沒事

媽寶狗變心！看到最後3秒全懂了

阿嬤騎車遛狗　牠狂奔摔倒遭拖行

阿根廷浪浪飯店苦等她　一起回德..

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

阿公化身木匠「把門割破」只為牠

好心住戶收編流浪貓　結局超驚喜

出門沒買罐罐　貓咪女友式生悶氣

石化狗被摸痛哭　現在變美也愛笑

警獲報救3隻奶貓！貓媽現身叼走

爬牆回家被「三百壯士」吐舌取笑

最新影片

更多

戲精米克斯摔壞茶組心虛怕被罵！ 衝出家門「雨中懺悔」網：影帝XD

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

露肚兒&汪半夜演奏「交響曲」　牠身呈謎樣角度...腿開開超豪邁

牽繩勒脖「半趴躲金爐」擋雨！虎斑米克斯遭棄...見人仍露燦笑

包子臉貓見鴨肉鼻子深層呼吸　賣力伸肥短手：給我一口就好

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面