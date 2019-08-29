人類馴化狗耗時上萬年　俄羅斯人馴化狐狸只用了60年

▲圖為赤狐，是狐狸當中分布最廣的。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者施怡妏／綜合報導

狗的祖先約在1.1萬至1.6萬年前開始在西歐被人類馴化，俄羅斯人只花了60年馴化狐狸。俄羅斯西伯利亞從蘇聯時代開始，一直在進行狐狸的實驗，嘗試把野生動物馴化成寵物，透過DNA的測試，不斷的篩選與馴化。現已培育出個性溫馴，比較能跟人類親近的狐狸品種，在美國、法國、荷蘭跟南韓，已經能看到民眾把狐狸當寵物在飼養。

根據外媒報導，早在1959年，俄羅斯遺傳學者Dmitry Belyaev在西伯利亞建立了一個狐狸農場，想要複製狼演化為狗的馴化過程，選出較不會咬人、無殺傷力的野生狐狸，讓牠們繁衍下一代後，再從狐狸中選出最溫馴的狐狸進行演化。

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經過60年的測試，培育出體形較小、耳朵下垂、會搖尾巴、喜歡與人親近的狐狸品種。狐狸飼主謝爾曼表示，「狐狸是非常有趣的動物，牠們很容易訓練，而且比狗懂得更多，但你必須要花很多時間和牠相處。」

謝爾曼家中飼養的狐狸，正是科學家經過半世紀以上的實驗，所培育出的馴化狐狸。他表示，「狐狸來到這個家已經三年了，他和狗一樣，喜歡跟主人一起去外面散步，還和路上遇到的狗狗成為好朋友。」很難想像一般人心中凶狠，具有攻擊性的狐狸竟然如此溫順。

伊利諾伊大學香檳分校（UIUC）遺傳學家Anna Kukekova與同事一起對30隻銀狐進行DNA研究，以10隻為一組，分別為溫順組、攻擊組以及未受馴養過的傳統組。從研究結果中發現「SorCS1」的基因常見於較溫和的狐狸中，在61%的溫順狐狸中發現了SorCS1基因，在攻擊性狐狸中則未發現。研究團隊表示，「當狐狸經歷馴化時，基因發生變化，可能有助於學習和記憶的方式。」