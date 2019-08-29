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手滑讓大小蟑螂蟲子亂竄　養爬蟲類崩潰影片網瘋傳

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▲飼主打翻蟑螂。（貼文／翻攝自Twitter／@mochimi23）

▲蟑螂和蟲子四處亂竄。（圖／翻攝自Twitter／@mochimi23，下同）

實習記者陳宥芯／綜合報導

多數人認為養爬蟲類是件又帥又威風的事，然而事實卻並非如此。日本飼主もちみ22日在Twitter放上一段驚悚的影片，短短4秒的畫面中，只見一堆大小不一的蟑螂和蟲子到處亂竄，讓飼主十分崩潰，隨即上網求救，卻引來大批網友瘋狂轉發，甚至紛紛表示自己的頭皮已麻。

這天，もちみ正準備拿著飼料去餵食自家寵物時，不小心手滑打翻了整盒飼料，導致裡面活蹦亂跳的蟑螂和蟲子順利逃脫，拚命往四處亂竄，一瞬間地板都是滿滿的蟑螂和蟲子，讓飼主痛苦的大喊，養爬蟲類最害怕的事情竟然發生了，而且還是在我家，真是絕望。

請繼續往下閱讀...

這則影片被放上網之後，一個禮拜就達到311萬次的觀看人數，甚至被網友瘋狂分享、表示，「反胃！」、「蟑螂窩」、「昆蟲大作戰」、「好讓人同情的飼主」、「蟲蟲危機真實版」、「爬蟲類夥伴都有的同感」、「蟑螂和蟲子表示耶！重獲自由」、「幸運的的蟲子們，不用被吃掉了」。

不過也有網友建議，「應該趕快清理現場」、「把爬蟲類放出來，就能輕鬆解決」、「小心漏網之魚在家中下蛋」、「趕緊找專業人士來打掃，順便把家裡大掃除」。

▼飼主的完整影片。

關鍵字： 爬蟲類蟑螂蟲子昆蟲

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