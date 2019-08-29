滑手機到一半感覺怪怪！　下秒看到鏡中反射「炙熱眼神」笑翻

記者何睿宜／綜合報導

「我就這樣靜靜看著妳...」飼主米子這天愜意地滑著手機，卻突然感覺到一道炙熱的目光射來，抬頭一看才發現是愛犬「維克(Vic)」透過鏡子直直盯著她，雖然不吵不鬧，但想出門走走的心情全寫在臉上，讓人忍不住笑翻。►戀愛老司機：重點是眼神

▲維克透過鏡子發送炙熱光波。（圖／有點毛毛的／臉書粉絲專頁「Vic-維克Happy Day」）

臉書粉絲專頁「Vic-維克Happy Day」分享這段影片並寫道，「只不過滑個手機而已，至於這樣嗎你？隔著鏡子都能感受到你炙熱的眼神。」畫面中，維克靜靜地端坐在鏡子前，透過鏡面反射盯著媽媽看，中途一度回頭奉送哀怨眼神，再轉向鏡子繼續默默等待，直到媽媽說出「好啦～我們去散步步！」，牠才開心地衝向鏡頭。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲維克成功逼媽媽說出「去散步」，一臉開心地衝過來。（圖／有點毛毛的／臉書粉絲專頁「Vic-維克Happy Day」）

米子也透露，除了「眼神攻勢」之外，維克有時耐不住性子，還會直接飛踢手機。影片轉載到臉書公開社團「有點毛毛的」，網友們紛紛留言回覆，「狐狸很會利用照鏡子監視主人的舉動！」、「牠好無奈喔」、「看到麻麻心裡發寒」、「牠的眼神真的是很炙熱耶！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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