ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

撿到百元「壓在萌柴腳邊」　10分鐘後...發現懶人賺錢法

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲撿到百元「壓在萌柴腳邊」10分鐘後...發現懶人賺錢法。（圖／翻攝自抖音APP「55224583」）

▲才剛走出門就撿到錢。（圖／翻攝自抖音APP「55224583」，下同）

記者陳靜／綜合報導

原來還有這種生財方法！大陸網友在抖音APP用戶「55224583」分享了一段影片，飼主這天帶著家中的超級萌柴「跑跑」走出一間咖啡廳，沒想到才剛踏出門外，就看到地上掉了100元，於是主人暫時把錢放在跑跑腳邊，並且到周邊尋找失主，沒想到10分鐘過後，牠卻被堆積如山的鈔票包圍了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

路人們似乎都以為跑跑是隻賣藝的看門狗，所以一旦想要進入咖啡店，就得先付費給這位柴店長才行，而跑跑也不吝嗇地開放給顧客們摸摸，還會用最親切的笑容回覆對方，沒想到10分鐘後，飼主終於回到原地，才發現原本的100元已經翻倍增加，意外發現了一條致富之路。

請繼續往下閱讀...

►少女電眼的秘密，只跟你偷偷分享

▲撿到百元「壓在萌柴腳邊」10分鐘後...發現懶人賺錢法。（圖／翻攝自抖音APP「55224583」）

▲汪：自己的肉肉自己賺啦！

影片上傳至抖音後，短短一個禮拜就吸引了將近8萬次觀看數，網友也紛紛開玩笑留言表示，「你就是給錢就可以隨便摸的小狗嗎」、「是狗生顛峰」、「這年頭狗都會賺錢了」、「跑跑的工資好高」、「首先你要有一條乖乖不動的狗狗」、「應該拿個大盆放前面」、「快拿錢去買你最愛的肉乾」、「跑跑可以養活自己了」、「可愛爆棚」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

 

▼更多精采影音

關鍵字： 柴犬赤柴鈔票賺錢

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

出國回來只買貓玩具！　阿公還化身木匠「把門割破」只..

果然是親生的！女兒撞臉阿金　「嘴角下拉」相似度達9..

孩子睡在旁邊...萌貓趁機「躺媽身上狂吸」　她驚覺..

被姐狂嫌「怎麼吃那麼胖」　肉肚喵惱羞哈氣...塞懷..

真的睡到併軌！　「一顆倉鼠」度估重心不穩...麻糬..

第一次看到小狗！　好奇喵「小力偷摸」...度估歐告..

100公尺內驚見「3隻貓死在路邊」　他心疼撿起發現..

虎斑貓撒嬌王「笑到沒眼睛」　狂嚕頭4歲小主人.....

豹貓男孩趁沒人「躲浴缸自爽」　轉頭看到鏡頭...尷..

阿嬤幫寶寶換尿布　高山犬見弟弟「屁股被翻開」超擔心..

戲精米克斯摔壞茶組心虛怕被罵！ 衝出家門「雨中懺..

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到..

露肚兒&汪半夜演奏「交響曲」　牠身呈謎樣角度.....

牽繩勒脖「半趴躲金爐」擋雨！虎斑米克斯遭棄...見..

包子臉貓見鴨肉鼻子深層呼吸　賣力伸肥短手：給我一口..

撿到撒嬌王！虎斑貓「窒息ㄉ愛」狂塞乃4歲小主人蹭到..

陽台有怪聲！馬麻窗外一探究竟　主子四腳神抓上演不可..

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】怎麼餵奶貓喝奶?

柴可兔斯貓-不專業ASMR 肥妃的哈密瓜吃播秀

《倉鼠人》從零開始養天竺鼠！30隻等收編哦

看萌妹飛高高...多毛汪吃醋跑來：換我！　下秒兩方..

巨嬰汪「暴風成長」　歐告哥哥超傻眼：這個大摳ㄟ是誰..

舔了一口奴才腳丫　機車喵「歪嘴嫌棄」...下秒直接..

蘿莉貴賓化身夢幻辮子妹　汪汪大眼電暈5千人：有初戀..

毛小孩在家開趴「滿地彩虹腳印」！飼主苦笑：下班都是..

撿到百元「壓在萌柴腳邊」　10分鐘後...發現懶人..

滑手機到一半感覺怪怪！　下秒看到鏡中反射「炙熱眼神..

答應男友天天揹毛小孩掃街　正妹清潔員「超萌背影」讓..

抓到餓死鬼！阿金「嘴吐麵麵」超爆笑　一切都是阿嬤太..

「白領工讀生」躺斜坡悠哉聊天　見鏡頭緩慢舉左手：嗨..

櫃買中心攜手凱基證券赴新加坡引資　促銷台灣市場

露西的祖先找到了　380萬年前原始人面貌長這樣

全民當小智！《寶可夢大師》今推出　可與歷代訓練師組..

因案被告他嗆警「干你屁事」 檢不起訴：粗鄙！未達..

中職二軍／朱益生6局好投奪勝　悍將7比3擊敗統一獅

王世堅要黃瀞瑩棄暗投「民」　喊話柯文哲「我就跟定你..

新課本沒印「同婚」？　國小師捲起袖子自己教

女秘書貌美他「凍未條」　佯稱英文教學…色老闆「強吻..

詹姆士呼吸中止症「恐失味覺」？醫曝檢測「4種波型」..

先探／謝金河：內資回流尋找有價值的股票

寵物動物熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

二哈不吃藥　虎媽式餵法驚呆網！

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

坐等門口40分鐘！揪心背影讓她..

浴室出現天空之橋　貓無辜裝沒事

媽寶狗變心！看到最後3秒全懂了

阿嬤騎車遛狗　牠狂奔摔倒遭拖行

阿根廷浪浪飯店苦等她　一起回德..

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

好心住戶收編流浪貓　結局超驚喜

阿公化身木匠「把門割破」只為牠

出門沒買罐罐　貓咪女友式生悶氣

石化狗被摸痛哭　現在變美也愛笑

警獲報救3隻奶貓！貓媽現身叼走

讀者迴響

熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

二哈不吃藥　虎媽式餵法驚呆網！

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

坐等門口40分鐘！揪心背影讓她..

浴室出現天空之橋　貓無辜裝沒事

媽寶狗變心！看到最後3秒全懂了

阿嬤騎車遛狗　牠狂奔摔倒遭拖行

阿根廷浪浪飯店苦等她　一起回德..

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

好心住戶收編流浪貓　結局超驚喜

阿公化身木匠「把門割破」只為牠

出門沒買罐罐　貓咪女友式生悶氣

石化狗被摸痛哭　現在變美也愛笑

警獲報救3隻奶貓！貓媽現身叼走

爬牆回家被「三百壯士」吐舌取笑

最新影片

更多

戲精米克斯摔壞茶組心虛怕被罵！ 衝出家門「雨中懺悔」網：影帝XD

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

露肚兒&汪半夜演奏「交響曲」　牠身呈謎樣角度...腿開開超豪邁

牽繩勒脖「半趴躲金爐」擋雨！虎斑米克斯遭棄...見人仍露燦笑

包子臉貓見鴨肉鼻子深層呼吸　賣力伸肥短手：給我一口就好

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面