撿到百元「壓在萌柴腳邊」　10分鐘後...發現懶人賺錢法

▲才剛走出門就撿到錢。（圖／翻攝自抖音APP「55224583」，下同）

記者陳靜／綜合報導

原來還有這種生財方法！大陸網友在抖音APP用戶「55224583」分享了一段影片，飼主這天帶著家中的超級萌柴「跑跑」走出一間咖啡廳，沒想到才剛踏出門外，就看到地上掉了100元，於是主人暫時把錢放在跑跑腳邊，並且到周邊尋找失主，沒想到10分鐘過後，牠卻被堆積如山的鈔票包圍了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

路人們似乎都以為跑跑是隻賣藝的看門狗，所以一旦想要進入咖啡店，就得先付費給這位柴店長才行，而跑跑也不吝嗇地開放給顧客們摸摸，還會用最親切的笑容回覆對方，沒想到10分鐘後，飼主終於回到原地，才發現原本的100元已經翻倍增加，意外發現了一條致富之路。

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▲汪：自己的肉肉自己賺啦！

影片上傳至抖音後，短短一個禮拜就吸引了將近8萬次觀看數，網友也紛紛開玩笑留言表示，「你就是給錢就可以隨便摸的小狗嗎」、「是狗生顛峰」、「這年頭狗都會賺錢了」、「跑跑的工資好高」、「首先你要有一條乖乖不動的狗狗」、「應該拿個大盆放前面」、「快拿錢去買你最愛的肉乾」、「跑跑可以養活自己了」、「可愛爆棚」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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