替鏟屎官省錢！靈性法鬥長肉瘤　自創「神奇療法」…竟不見了

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▲法鬥「足球」不藥而癒，讓飼主大讚是隻省錢又有靈性的狗 。（圖／翻攝自梨視頻）

▲法鬥犬「足球」不藥而癒，讓飼主大讚是隻省錢又有靈性的狗 。（圖／翻攝自梨視頻）

實習記者鄭暐儒／綜合報導

「牠可能就是不想去醫院，所以自己給自己找辦法治癒！」重慶網友在網路上分享自家法鬥犬「足球」，曾有過跛腳、嘔吐與眼睛周圍長肉瘤等症狀，本來想將牠帶至醫院治療，情況突然好轉，不藥而癒，讓她稱狗狗是隻「有靈性的狗」。

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足球是隻個性活潑的法鬥犬，飼主說，汪汪對滑板非常的執著，誰也不能在牠滑的時候打擾，不想滑時還會自己把板面向下蓋著，就像跟媽媽說，「鏟屎的，快來幫本汪收板回家。」聰明的行徑讓飼主相當稱讚。

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除了聰明外，讓飼主最驚訝的便是足球總是能在生病時不藥而癒，她分享到，足球眼睛旁曾長過一個肉瘤，「牠自己在地上蹭，這顆痣就全不見了。」還有一次，狗狗在家吐了二三十次，但一到醫院時，就再也不吐了，讓飼主大讚，「真是一隻省錢又有靈性的狗狗。」

《ETtoday寵物雲》提醒網友，寵物生病時，還是要帶到醫院給專業醫師做檢查，避免錯過最佳治療時期。

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