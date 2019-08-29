「白領工讀生」躺斜坡悠哉聊天　見鏡頭緩慢舉左手：嗨伊！

記者吳鎮良／綜合報導

工讀生快出來，你已經下班了！抖音APP用戶「7018175」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有名遊客這天到動物園時，看到2隻黑熊平躺在斜坡上聊天，他覺得眼前的畫面相當罕見，於是拿起手機錄下來，沒想到其中一隻黑熊看到後，居然緩緩地舉起左手，並且向鏡頭打招呼！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中可以看到，黑熊們圓圓的耳朵搭配上胸前大大的V型白領，模樣相當可愛；只見牠們原本平躺在斜坡上邊休息邊聊天，且雙腳懸在空中，不過當其中一隻黑熊發現有鏡頭在拍攝時，當下先是愣住了一下，接著緩慢地舉起左手，就像是在打招呼Say Hi一樣！►生火了！連我媽都用到發光



▲大黑熊看到鏡頭在拍攝，舉起左手打招呼。（圖／翻攝自抖音APP用戶「7018175」）



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這段影片不到在臉書上分享不到一天，就湧入8千多名網友按讚，許多人看完都認為這兩隻黑熊根本是工讀生，紛紛留言表示，「工讀生在摸魚」、「工讀生在躲攝影機偷懶...」、「哪買的玩偶裝，我也想來一件」、「工讀生很辛苦的，太陽這麼大」、「暑期打工真不容易」、「禮貌性的打招呼」、「時薪明年調漲嘍」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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