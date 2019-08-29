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幫忙顧菜顧到「尾巴沾醬」　主子偷加料...網笑：記得吃化毛膏

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▲貓咪顧菜顧掉尾巴掉進去。（圖／網友Bibi Kuan授權提供）

▲貓咪顧菜顧掉尾巴掉進去。（圖／網友Bibi Kuan授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

先碰到的人先贏喔！新北市網友Bibi Kuan家中的混種暹羅貓「哈哈」是個超愛「顧菜」的喵星人，每當媽媽煮好幾道菜擺放在桌上後，牠就會立馬衝上前坐著等，明明不是自己可以吃的東西，卻依然幫忙顧好顧滿，這天牠一如往常擔任顧菜員，沒想到卻被媽媽目擊貓尾巴掉進菜盤裡了，讓她看了不禁笑翻。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲貓咪顧菜顧掉尾巴掉進去。（圖／網友Bibi Kuan授權提供）

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▲尾巴先吃。

馬麻Bibi Kuan笑說，其實只要家裡有開伙，哈哈就知道牠的工作又來了，有時候還會跟家裡另外2隻貓一起來顧，但是喵星人的本性還是很賊的，偶爾還是免不了菜被偷吃的小插曲，喵喵們還會互相把風輪流偷吃，貪吃的萌樣讓飼主不禁笑稱牠們根本是「顧菜三口組」。

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▲貓咪顧菜顧掉尾巴掉進去。（圖／網友Bibi Kuan授權提供）

▲家裡有6隻貓咪，其中最愛顧菜的是這3隻。

▲貓咪顧菜顧掉尾巴掉進去。（圖／網友Bibi Kuan授權提供）

▲偷吃還不撿乾淨！

▲貓咪顧菜顧掉尾巴掉進去。（圖／網友Bibi Kuan授權提供）

▲喵：時間差不多了吧，要放飯沒？

其中哈哈是屬於霸道型的愛吃鬼，在牠小的時候，就會「用手護食」，只要一看到整盤的美食，牠就會把前腳蓋在盤子上，接著發出摩托車引擎聲，禁止其他貓咪來跟牠搶食物，不過，牠自己卻常常偷吃汪姐姐的東西，造就了現在這顆肥嫩的鮪魚肚，近期也已經胖到8公斤，飼主曾經讓牠們試用減重飼料，但效果卻非常非常有限。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貓咪顧菜顧掉尾巴掉進去。（圖／網友Bibi Kuan授權提供）

▲哈哈用生命在保護食物XD

▲貓咪顧菜顧掉尾巴掉進去。（圖／網友Bibi Kuan授權提供）

▲還有顧到睡著的。

這張照片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑回，「欸欸欸你的掃把沾到了」、「貓說：這碟是我的」、「整桌都素偶們滴！」、「牠是想吃吧」、「尾巴會髒掉」、「奴才吃完菜，記得配點化毛膏」、「上班打卡的概念」、「我家的都直接」。

▲貓咪顧菜顧掉尾巴掉進去。（圖／網友Bibi Kuan授權提供）

▲這個姿勢是想幹嘛！

▲貓咪顧菜顧掉尾巴掉進去。（圖／網友Bibi Kuan授權提供）

▲「奴才你一定吃不完吧，沒關係有我們在。」

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關鍵字： 喵喵顧菜尾巴化毛膏

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