巨嬰汪「暴風成長」　歐告哥哥超傻眼：這個大摳ㄟ是誰..

▲可可當初在牛頭哥哥身旁顯得小小一隻。（圖／有點毛毛的／飼主陳麗卿提供）

記者何睿宜／綜合報導

「麻麻！妳當初說好的玩伴呢！？」飼主陳麗卿分享照片，只見當初還小小一隻的高山犬「可可」暴風似地長大，如今身高已達190公分，體重也有80公斤以上；一旁合照的歐告哥哥「牛頭」則露出摸不著頭緒的表情，彷彿疑惑著「這個大摳ㄟ是誰？」►修圖修到厭世！這款CP值很可以

陳麗卿在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出可可和牛頭的2張合照，一張是可可還小的時候，稚嫩地窩在牛頭身旁，看起來只比對方的頭大上一些；下一張則是長大後的可可，牠吐著舌頭，滿臉笑容地趴在地上，無論頭部、身體，還是腳掌，都比一旁的哥哥大上許多，兩相對比十分有趣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲可可巨大身形早已超越哥哥。（圖／有點毛毛的／飼主陳麗卿提供）

網友們看了照片，紛紛留言笑說，「好可愛的對比」、「巨嬰：我也不知道，我就不小心長太大了」、「麻麻給的營養太好了」、「牛頭好無奈」、「北鼻可可的那個腳掌好想揉揉啊」、「不小心長太大」、「好壯又大隻的巨嬰喲～」、「這個已經不是單純的走鐘了」、「牛頭：我不能接受......被追過的感覺。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

陳麗卿先前受訪時表示，像可可這樣的大型犬要到18個月大才算真正的成犬，身形則是到2歲才會完全穩定。目前可可已滿2歲，身高達190公分，體重也有80公斤以上，雖然體型龐大，但內心仍像孩子一般，先前還因為處於青春期，偶爾會鬧點小脾氣，因此被暱稱為「巨嬰可可」。

▲可可曾是同胎中最小公犬。（圖／飼主陳麗卿提供）

▲長大的可可穿上XL胸背，卻像穿了細肩帶小可愛。（圖／有點毛毛的／飼主陳麗卿）

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