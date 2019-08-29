ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

巨嬰汪「暴風成長」　歐告哥哥超傻眼：這個大摳ㄟ是誰？

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲巨嬰汪「暴風成長」　歐告哥哥超傻眼：這個大摳ㄟ是誰？。（圖／有點毛毛的／飼主陳麗卿提供）

▲可可當初在牛頭哥哥身旁顯得小小一隻。（圖／有點毛毛的／飼主陳麗卿提供）

記者何睿宜／綜合報導

「麻麻！妳當初說好的玩伴呢！？」飼主陳麗卿分享照片，只見當初還小小一隻的高山犬「可可」暴風似地長大，如今身高已達190公分，體重也有80公斤以上；一旁合照的歐告哥哥「牛頭」則露出摸不著頭緒的表情，彷彿疑惑著「這個大摳ㄟ是誰？」►修圖修到厭世！這款CP值很可以

陳麗卿在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出可可和牛頭的2張合照，一張是可可還小的時候，稚嫩地窩在牛頭身旁，看起來只比對方的頭大上一些；下一張則是長大後的可可，牠吐著舌頭，滿臉笑容地趴在地上，無論頭部、身體，還是腳掌，都比一旁的哥哥大上許多，兩相對比十分有趣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

▲巨嬰汪「暴風成長」　歐告哥哥超傻眼：這個大摳ㄟ是誰？。（圖／有點毛毛的／飼主陳麗卿提供）

▲可可巨大身形早已超越哥哥。（圖／有點毛毛的／飼主陳麗卿提供）

網友們看了照片，紛紛留言笑說，「好可愛的對比」、「巨嬰：我也不知道，我就不小心長太大了」、「麻麻給的營養太好了」、「牛頭好無奈」、「北鼻可可的那個腳掌好想揉揉啊」、「不小心長太大」、「好壯又大隻的巨嬰喲～」、「這個已經不是單純的走鐘了」、「牛頭：我不能接受......被追過的感覺。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

陳麗卿先前受訪時表示，像可可這樣的大型犬要到18個月大才算真正的成犬，身形則是到2歲才會完全穩定。目前可可已滿2歲，身高達190公分，體重也有80公斤以上，雖然體型龐大，但內心仍像孩子一般，先前還因為處於青春期，偶爾會鬧點小脾氣，因此被暱稱為「巨嬰可可」。

▲站立超過180cm！巨嬰汪曾是同胎最小公犬　「1年對比照」萌翻。（圖／飼主陳麗卿提供）

▲可可曾是同胎中最小公犬。（圖／飼主陳麗卿提供）

▲XL胸背穿上秒變細肩帶小可愛！　190cm巨嬰汪「緊繃背影」超爆笑。（圖／有點毛毛的／飼主陳麗卿）

▲長大的可可穿上XL胸背，卻像穿了細肩帶小可愛。（圖／有點毛毛的／飼主陳麗卿）

▼更多精彩影音。

關鍵字： 巨嬰可可高山犬歐告巨嬰可可

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

忠犬穿孝服淚送最愛的爸爸　隔一個月「同天離世」到天..

喵剪完指甲「床頭狠盯10分鐘」　媽睡醒超抖：不敢晚..

影／「昨天為什麼沒開！」流氓狗撲空氣噗噗討債　老闆..

影／走失1個月！爸跳水溝喊Momo　「虛弱喵聲慢慢..

影／「垃圾堆裡有隻浪浪…」　她定睛一看崩潰：不對！..

騎車待轉看到貓「吹個口哨就跑過來」　載回家後養成巨..

鬆獅蜥一口嗑掉「小強」　傻眼貓咪轉頭到處找：我的玩..

「虔誠汪」超懂拜拜SOP！　廟方見牠淡定喊名：來～..

媽秀190cm「巨嬰獅子王」完全無違和　網秒唱：媽..

收編「大腳寶寶」1個月膨風2倍　網被毛臉萌翻：一定..

戲精米克斯摔壞茶組心虛怕被罵！ 衝出家門「雨中懺..

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到..

露肚兒&汪半夜演奏「交響曲」　牠身呈謎樣角度.....

牽繩勒脖「半趴躲金爐」擋雨！虎斑米克斯遭棄...見..

包子臉貓見鴨肉鼻子深層呼吸　賣力伸肥短手：給我一口..

撿到撒嬌王！虎斑貓「窒息ㄉ愛」狂塞乃4歲小主人蹭到..

陽台有怪聲！馬麻窗外一探究竟　主子四腳神抓上演不可..

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】怎麼餵奶貓喝奶?

柴可兔斯貓-不專業ASMR 肥妃的哈密瓜吃播秀

《倉鼠人》從零開始養天竺鼠！30隻等收編哦

看萌妹飛高高...多毛汪吃醋跑來：換我！　下秒兩方..

巨嬰汪「暴風成長」　歐告哥哥超傻眼：這個大摳ㄟ是誰..

舔了一口奴才腳丫　機車喵「歪嘴嫌棄」...下秒直接..

蘿莉貴賓化身夢幻辮子妹　汪汪大眼電暈5千人：有初戀..

毛小孩在家開趴「滿地彩虹腳印」！飼主苦笑：下班都是..

撿到百元「壓在萌柴腳邊」　10分鐘後...發現懶人..

滑手機到一半感覺怪怪！　下秒看到鏡中反射「炙熱眼神..

答應男友天天揹毛小孩掃街　正妹清潔員「超萌背影」讓..

抓到餓死鬼！阿金「嘴吐麵麵」超爆笑　一切都是阿嬤太..

「白領工讀生」躺斜坡悠哉聊天　見鏡頭緩慢舉左手：嗨..

全民當小智！《寶可夢大師》今推出　可與歷代訓練師組..

因案被告他嗆警「干你屁事」 檢不起訴：粗鄙！未達..

中職二軍／朱益生6局好投奪勝　悍將7比3擊敗統一獅

王世堅要黃瀞瑩棄暗投「民」　喊話柯文哲「我就跟定你..

新課本沒印「同婚」？　國小師捲起袖子自己教

女秘書貌美他「凍未條」　佯稱英文教學…色老闆「強吻..

詹姆士呼吸中止症「恐失味覺」？醫曝檢測「4種波型」..

先探／謝金河：內資回流尋找有價值的股票

保養品選對成分為肌膚打好健康底　皮膚科醫師：可媲美..

世籃賽／54名NBA球員參賽　法、澳各5人僅次美國

寵物動物熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

二哈不吃藥　虎媽式餵法驚呆網！

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

坐等門口40分鐘！揪心背影讓她..

浴室出現天空之橋　貓無辜裝沒事

媽寶狗變心！看到最後3秒全懂了

阿嬤騎車遛狗　牠狂奔摔倒遭拖行

阿根廷浪浪飯店苦等她　一起回德..

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

好心住戶收編流浪貓　結局超驚喜

阿公化身木匠「把門割破」只為牠

出門沒買罐罐　貓咪女友式生悶氣

石化狗被摸痛哭　現在變美也愛笑

警獲報救3隻奶貓！貓媽現身叼走

讀者迴響

熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

二哈不吃藥　虎媽式餵法驚呆網！

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

坐等門口40分鐘！揪心背影讓她..

浴室出現天空之橋　貓無辜裝沒事

媽寶狗變心！看到最後3秒全懂了

阿嬤騎車遛狗　牠狂奔摔倒遭拖行

阿根廷浪浪飯店苦等她　一起回德..

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

好心住戶收編流浪貓　結局超驚喜

阿公化身木匠「把門割破」只為牠

出門沒買罐罐　貓咪女友式生悶氣

石化狗被摸痛哭　現在變美也愛笑

警獲報救3隻奶貓！貓媽現身叼走

爬牆回家被「三百壯士」吐舌取笑

最新影片

更多

戲精米克斯摔壞茶組心虛怕被罵！ 衝出家門「雨中懺悔」網：影帝XD

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

露肚兒&汪半夜演奏「交響曲」　牠身呈謎樣角度...腿開開超豪邁

牽繩勒脖「半趴躲金爐」擋雨！虎斑米克斯遭棄...見人仍露燦笑

包子臉貓見鴨肉鼻子深層呼吸　賣力伸肥短手：給我一口就好

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面