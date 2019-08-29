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抓到餓死鬼！阿金「嘴吐麵麵」超爆笑　一切都是阿嬤太寵孫

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▲抓到餓死鬼！阿金「嘴裡流出麵麵」　媽氣：寵物不能給長輩養。（圖／有點毛毛的／粉專黃金小Beer提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿金被抓包的模樣超搞笑。（圖／有點毛毛的／粉專黃金小Beer提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者林韋辰／綜合報導

有一種愛叫做「阿嬤怕你餓」！住在新北市的黃金獵犬「小Beer」深受阿嬤喜愛，這天牠仗著可愛又無辜的小臉蛋，成功「騙倒阿嬤」獲得一碗麵麵。小Beer準備大口狂吃時，不幸被媽媽抓個正著，當場嘴巴被封起來，吃到一半的麵麵則在空中晃啊晃，此景好像「抓到餓死鬼」一樣，爆笑的照片在網上笑翻一堆人。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

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▲抓到餓死鬼！阿金「嘴裡流出麵麵」　媽氣：寵物不能給長輩養。（圖／有點毛毛的／粉專黃金小Beer提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小Beer：可惡...晚了一步。

照片中，小Beer被抓到貪吃的一面！只見牠開心吃著小主人剩下的食物，結果被媽媽捉住，嘴裡流出好多條麵麵，並擺出無奈的吐舌臉。飼主在「有點毛毛的」社團無奈PO文，「有一種愛，叫阿嬤捨不得金孫餓到的愛！」抱怨阿嬤總是太寵孫，不知道狗的味覺是人類的十二倍，一直偷偷亂餵，直呼「寵物真的不能給長輩養」。

▲抓到餓死鬼！阿金「嘴裡流出麵麵」　媽氣：寵物不能給長輩養。（圖／有點毛毛的／粉專黃金小Beer提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿嬤：乖～阿嬤下次再偷偷餵你吃好料。

飼主將照片貼出後，短短不到3小時時間吸引百人按讚，網友看完紛紛在底下笑說，「為什麼小beer不能吃麵」、「嘴巴被這樣抓住，好可憐可是好可愛XD」、「七月最後幾天應景」、「由此可知～不用驗DNA就知道誰才是真正的孫」、「阿嬤～～母湯啦」、「Beer說：我喜歡阿嬤」。

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▲抓到餓死鬼！阿金「嘴裡流出麵麵」　媽氣：寵物不能給長輩養。（圖／有點毛毛的／粉專黃金小Beer提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貪吃的小Beer在廚房等食物。

※寵物雲提醒您：狗狗吃太鹹、太油都會影響身體健康，因此最好不要餵牠們吃經過調味的人類食物哦！此外，狗狗若吃到含有巧克力、洋蔥、葡萄等食物，或人們吃剩的雞骨頭，嚴重都會造成生命危險，一定要小心哦～

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關鍵字： 黃金獵犬

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