振奮！　南投2處農地拍到石虎身影　農友獲萬元獎勵金

▲「南投縣友善石虎生態服務給付試辦方案」開跑後，已有2處農地記錄到石虎蹤跡（右下方），令人振奮。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

「南投縣友善石虎生態服務給付試辦方案」自1日開跑，至本週經特生中心確認已在2處農地記錄到石虎，林務局也依符合農糧署有機及友善環境耕作補貼的農友，配合架設相機監測到石虎者此項規定，頒發「農地出現石虎獎勵金」1萬元，為讓更多農民有機會得到獎勵金，試辦方案申請期限延長至9月16日。

如虹自然生態農場於20日架設自動相機，並在26日凌晨2時左右，就有1隻石虎現身，另外還有記錄到1次藍腹鷴、2次白鼻心，讓縣府和特生中心研究人員感到振奮。石虎在農地出現，顯示耕地也是石虎可利用的棲地，且農民的耕作型態可能維持石虎的食物多樣性，藉由這樣的試辦計畫讓農民真切了解，石虎和許多野生動物也能和人類共存。

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▲▼除石虎外，監測器也記錄到白鼻心、藍腹鷴等保育動物。

縣府農業處表示，農委會林務局今年針對已知石虎族群相對穩定的南投縣中寮鄉試辦「友善石虎生態服務給付試辦方案」，鼓勵民眾共同參與石虎保育，依申請種類，可獲得數千元到數萬元不等的獎勵金。奬勵金分為友善石虎農地、社區巡守、家禽危害通報等3種。

農業處提到，目前仍有許多民眾詢問，為了讓更多民眾可以參與，友善石虎農地、社區巡守2種獎勵給付將受理申請延長到9月16日為止，有意願參與保育的農民、團體要儘早向中寮鄉公所提出申請，再由農業處審核。家禽危害通報部分到年底前，若有發現疑似石虎危害放養家禽都可以通報縣府農業處(049)2235556。