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蘿莉貴賓化身夢幻辮子妹　汪汪大眼電暈5千人：有初戀的感覺

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記者吳鎮良／綜合報導

不少飼主喜歡替毛孩子梳妝打扮，每每到了戶外總是吸引許多人的目光。抖音APP用戶「cane_82」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有名飼主這天把愛犬灰貴賓打扮得超漂亮，不僅穿上粉紅色蕾絲服，頭上還綁了兩條長辮子，仙氣滿滿的模樣讓許多狗奴們直呼，「女神！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

鄭姓網友日前在臉書公開社團轉貼這段視頻並註解說，「我是可愛辮子妹～」畫面中可以看到，剛打扮好的灰貴賓乖巧地坐在床上，任由主人拍照錄影；只見牠的毛全身澎軟，就像是剛從美容院出來一樣，粉白色的衣服搭配超可愛的辮子髮型，以及牠水汪汪的大眼睛，讓所有人的目光都離不開牠身上。►生火了！連我媽都用到發光

蘿莉貴賓化身辮子妹，大眼電暈網！（圖／翻攝自抖音APP用戶「cane_82」）

▲灰貴賓穿著夢幻服頭綁辮子，模樣超夢幻！（圖／翻攝自抖音APP用戶「cane_82」）

請繼續往下閱讀...

這段影片在臉書上分享不到12小時，就湧入6千多名網友按讚，許多人看完都紛紛留言說，「狗界網美」、「好古錐的辮子妹」、「這雙眼睛會放電」、「怎麼別人家的都是仙狗」、「有初戀的感覺」、「周圍好多粉紅泡泡」、「好可愛阿，想抱緊處理」；也有人打趣地笑說，「通常這麼可愛一定是男的」、「衣服也太像內褲」、「雖然很可愛，但牠一定是隻綠茶狗」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 貴賓犬狗狗蘿莉抖音辮子妹

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