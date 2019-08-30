萌娃犯錯被罰站！　兩隻夥伴喵一聲「共患難」...94義氣

▲萌娃犯錯罰站，兩隻主子卻一同上前。（圖／網友Niko Lin授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

網友Niko Lin這天見女兒犯錯，決定讓她罰站，但過了沒多久，虎斑貓「醋厝」和黑貓「Kiki」卻都突然紛紛走上前，一同挺直身子，站在門口受罰，讓媽媽當下超無奈表示，「叫一個罰站，怎麼去三個？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

Niko Lin接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，這天是因為妹妹睡午覺前不肯收玩具，還亂發脾氣，才決定讓她到門口罰站，沒想到妹妹傷心地站在門口，不一會兒就把主子全引來了，「當時兩隻毛孩喵一聲後看著妹妹，沒多久竟然同步走上前，還挺直身體扶著門，應該是真心地想要一起罰站。」

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▲姊姊（左）和妹妹（右）都是超標準貓奴。

原本正在氣頭上，卻看到如此溫馨的畫面，Niko Lin當下覺得好氣又好笑，心想反正妹妹這次犯錯有悔改之意，主子又紛紛幫忙求情，所以索性減少了處罰時間，沒多久就讓女兒和主子們走上樓午休。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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兩個女兒都和貓咪們很處得來，從小一同玩玩具、睡午覺，女兒吃點心時還會特地倒在主子面前，想要一同分享，種種友愛行徑有時也讓Niko Lin覺得很吃醋，「其中被罰站的妹妹尤其是稱職的鏟屎官，每當主子們進貓砂盆時，她就會飛快地跑上前守在一旁，一臉心急地等著鏟屎！」

▲主子們平時被孩子抱著也不會反抗。

▲孩子們平時是彼此的玩伴。

妹妹罰站時意外引來兩個同伴「義氣相挺」，畫面相當溫馨、有趣，讓網友看了紛紛留言，「三個都媽媽的可愛大寶貝，有福同享、有難同當」、「未來鏟屎官一定要挺der❤」、「外面的世界比較美」、「患難與共啊！」、「情義相挺」、「姊姊你在看什麼」、「一個罸站，兩個湊熱鬧」、「另外兩個在好奇外面有什麼好康的」、「怎麼看起來都不是罰站XD」。

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