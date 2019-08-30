汪夫妻深夜偷拆家　他醒來見「柴版大烏龜」笑翻：忍術..

實習記者曾珮瑄／採訪報導

這是哪種忍法？桃園市中壢區的李先生這天一覺醒來，發現地板佈滿棉絮，他當下百思不得其解，轉過身發現柴犬夫妻檔正在亂咬床墊。更誇張的是，白柴「多多」還把整個身體塞進了墊子，看起來就像是柴犬版本的「大烏龜」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





▲柴柴們半夜拆家，成果輝煌。（圖／有點毛毛的／飼主李先生授權提供，下同）

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白柴「多多」和胡麻柴「樂樂」雖然很恩愛，但偶爾玩得太過興奮的話，就會開始搞破壞。這天李先生堆積了一整天的勞累，確認柴柴們似乎躺在床墊附近，就安心地走回房間休息，未料一覺醒來卻發現家裡完全變了樣，「睡著時沒聽見太大聲響，所以沒甚麼存疑，隔天一大早後卻發現牠們將床墊咬了個超大的洞，還紛紛想鑽進去玩。」

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▲白柴「多多」和胡麻柴「樂樂」是夫妻檔。

李先生一時之間看到家裡佈滿棉花有點不知所措，但當下明白床墊早已被破壞殆盡了，索性放棄「急救」，開始淡定地錄著狗狗們玩樂的畫面，並拍下多多變成「大烏龜」的趣味照，「或許是因為牠們小時候也做過類似的事，這次一看到反而已經習慣了，床後來被裝進垃圾袋丟掉了，過幾天會再幫牠們買個新家。」

柴犬夫妻檔的趣味日常引來網友留言，「牠們好鬧XD」、「爸爸很淡定！」、「整隻鑽進去是怎樣XD」、「牠是水做的嗎？」、「忍術，躺墊破壞之術」、「太好笑XD主人是不是眼神死了」、「忍術－小屁犬之術」、「忍者龜」、「笑歪，使用方式錯了吧」、「原來是忍犬！失敬失敬XD」、「哎呀怎麼那麼可愛啦～」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）



▲最後床墊被收拾掉，柴柴們還是一臉高興。

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