手拿麵包卻被搶...萌倉鼠「李小龍上身」　1秒巴倒朋友

實習記者曾珮瑄／綜合報導

誰叫你貪心！日本網友「@hamham6117」飼養的兩隻倉鼠「巧克力」和「布丁」平時互動療癒可愛，這天牠們窩在一起吃點心，巧克力卻起了貪念，轉頭準備偷吃同伴麵包，未料當下卻嘗到狠狠一記當頭棒喝。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲倉鼠布丁將同伴打飛。（圖／翻攝自Twitter／@hamham6117）

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只見影片中，巧克力突然放下麵包，緩緩探出頭將鼻子伸向布丁的手，似乎是想偷吃。但布丁也不是省油的燈，牠一發現不對勁，隨即霸氣地壓住麵包防禦，張嘴定格一秒後「李小龍上身」，果斷伸出鐵沙掌，重重地將搶食的敵人巴倒在地。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

布丁意外使出一招絕妙功夫，充滿反差魅力，也引來網友們爭相留言，「好可愛喔～」、「阿噠！」、「笑翻～巴得好呀～」、「看我的鐵沙掌XD」、「天靈蓋重擊」、「搶食物的結果會換來被人打」、「貪心過頭的下場」、「心臟還可以嗎」、「覺得打得很好XD敢搶老娘食物」、「不能貪吃」、「巴蕊喔」。

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