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台中走失狗「自己搭公車」離5公里　暖心司機霸氣：我載牠回去

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▲台中走失狗自己搭公車。（圖／網友Vicky Lin授權提供）

▲台中走失狗狗自己搭公車。（圖／網友Vicky Lin授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

台灣最美的風景果然是人！日前台中網友Vicky Lin搭310號公車到市區時，發現有隻米克斯犬突然從中途上車，但身旁卻沒有任何人帶領著，司機見狀後，詢問了全車乘客狗狗是誰的，卻沒有半個人回應，隨後得知狗狗是在榮總站上車之後，暖心的司機毫不猶豫表示，「我等一下載牠回去。」深怕牠走遠了，會讓飼主找不到。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

29日的傍晚時分，這隻米克斯在榮總站上車，頓時成了全車的焦點，即使公車規定沒有籠子、牽繩的狗狗不能直接上車，但是現場也沒有人發出不友善的言論，就連司機也沒有趕牠下車，反而是承諾要帶牠回到距離將近5公里的原點；不過，當公車開到新光遠百站時，狗狗卻突然跟著路人下車，接著又上了前方的另一輛公車，坐到市政府站後離去。

請繼續往下閱讀...

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

由於這隻狗狗的外型非常乾淨漂亮，極可能是有主狗，因此Vicky Lin將狗狗的照片上傳至臉書社團「米克斯傳奇」，想要幫牠協尋主人，沒有到竟有網友早在16日時，就已經在龍井區的水師寮兒童公園看過牠，當時甚至還帶牠到醫院掃晶片檢查，醫生研判狗狗年紀應該不大，活力非常旺盛，牙齒也很健全，只可惜沒有晶片，因此網友只好將牠原放。

▲台中走失狗自己搭公車。（圖／網友Vicky Lin授權提供）

▲16日時，有人在水師寮兒童公園看過牠。

▲台中走失狗自己搭公車。（圖／網友Vicky Lin授權提供）

▲善心網友也帶牠去掃晶片。

在狗狗搭公車的同天晚上11點左右，有網友看完電影從大遠百出來後，就被這隻狗狗一路跟著，最後他們到超商買了狗食給牠吃，汪汪不僅非常乖巧親人，還聽得懂「坐下」，種種跡象都可看出牠應該「曾經有主人」。

網友看了Vicky Lin的貼文後紛紛留言表示，「我弟說看起來像東海的校狗」、「居然會自己搭車！怎麼這麼可愛」、「竟然還在笑...」、「雖然很可愛，但是還是危險」、「這公車司機人真好，願意讓牠坐車上」、「我從前以為都市的狗會看紅綠燈過馬路已經很了不起了...沒想到現在連坐公車都會呢！」、「10公里免費，狗狗也知道」、「拜託飼主趕快帶毛寶貝回家好嗎？太危險了」、「希望有認識他的人快出現」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 米克斯走失公車司機台中

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