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鬆獅無辜討食卻被媽嫌「臉大」　牠聽完轉身趴地...背影超落寞

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記者陳靜／綜合報導

「人家只不過是還沒吃飽。」飼主Flora Li Shiang Lin家中的呆萌鬆獅犬「國強」這天明明才剛吃完飯，卻還堅持一直坐在馬麻面前裝無辜討吃，因此被對方訓了一頓，媽媽向牠解釋「吃完」的意思，同時告訴牠，「不能吃太多啊，你看看你的臉，吃得這麼大一個。」讓國強頓時深受打擊，於是背對著主人思考狗生。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲鬆獅討食失敗還被嫌「臉大」。（圖／有點毛毛的／網友Flora Li Shiang Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲國強討食失敗還被嫌「臉大」，一臉奧嘟嘟。（圖／有點毛毛的／網友Flora Li Shiang Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

馬麻看到國強坐在自己面前遲遲不肯離開，於是嚴肅地問牠說，「你知道吃完是什麼意思嗎？」但國強不但歪頭疑惑，甚至還想靠近媽媽使出撒嬌攻勢，沒想到不領情的主人卻對著牠說，「吃完就是代表沒有了，就是不可以再吃了。」隨後還開玩笑地說牠臉大，要牠乖乖去思考人生休息一下，沒想到下一秒，國強就默默轉身走到後方趴下，背影寫著滿滿的失望，讓人超心疼，想抱緊處理！

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲鬆獅討食失敗還被嫌「臉大」。（圖／有點毛毛的／網友Flora Li Shiang Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「狗生真的好難好難......」

飼主經常在粉專「北極熊強強」分享毛孩的日常，這次也將影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」，網友看了紛紛笑噴表示，「牠好多內心戲XD」、「牠表示：『我知道吃完的意思啊，但我還沒吃飽啊』」、「好落寞的背影喔」、「媽咪講這麼多，他應該只有聽到“吃”這個字吧哈哈」、「長那麼可愛就算了還一直歪頭」、「你去思考一下人生XD笑死」、「不給牠吃，我就退讚了喔XD」、「人家的臉本來就大啦XD不是吃出來的」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 鬆獅犬吃飯討食背影

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