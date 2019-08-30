貪吃貓見「XXL罐罐」秒衝前鋒　媽抬頭傻眼：誤會大了！

▲貪吃貓看到「罐罐」就嘴饞了。（圖／飼主蔡珮軒授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

這下該如何是好？台北市網友蔡珮軒這天晚餐飯後嘴饞，開了八寶粥當點心，未料2歲主子「咪欸」聽見開罐聲突然竄出來，一臉嚴肅地討食，讓她當下超緊張，小聲說道，「你好像誤會了什麼⋯⋯」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

咪欸生性傲嬌，平常不太搭理奴才，唯有吃的才能讓牠變成親人貓，蔡珮軒經常在放飯後，還另外開罐罐給牠當作點心，久而久之咪欸只要看到人拿著牠可以吃的東西，就會急忙湊上來一臉認真，「牠算胖得不快，家人們也開始跟著額外餵東西，在牠進食時趁機摸摸，但吃完後就沒有機會了。」

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▲主子一臉傲嬌，卻生性愛吃。

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這天蔡珮軒飯後開八寶粥享用，毛孩卻誤以為有罐頭當點心，直衝上前時一臉寫著期待，看到罐罐尺寸比以往的大，當下就又更興奮，種種反應讓人看了壓力山大。不過咪欸很聰明，後來看蔡珮軒自顧自地吃了起來，明白八寶粥不是「可以吃的點心」，就興致缺缺地跑到角落，繼續玩玩具了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友們看到咪欸想吃八寶粥的照片，紛紛留言，「大膽～奴才的罐罐竟然比喵皇的大」、「喵的⋯竟然不是我的⋯」、「此罐罐非彼罐罐」、「喵：為什麼妳吃我的罐罐？」、「懷疑奴才偷吃罐罐XD」、「誤會大了XD」、「貓：我吃兩口確定一下！」、「奴才，這罐朕沒吃過喔，快交出來」、「我家的也是很愛誤會」、「這罐罐比較高，肯定比較多」、「投以渴望期待的眼神XD」。

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