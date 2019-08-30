ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

貪吃貓見「XXL罐罐」秒衝前鋒　媽抬頭傻眼：誤會大了！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲貪吃貓看到罐罐就嘴饞了。（圖／飼主蔡珮軒授權提供，下同）

▲貪吃貓看到「罐罐」就嘴饞了。（圖／飼主蔡珮軒授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

這下該如何是好？台北市網友蔡珮軒這天晚餐飯後嘴饞，開了八寶粥當點心，未料2歲主子「咪欸」聽見開罐聲突然竄出來，一臉嚴肅地討食，讓她當下超緊張，小聲說道，「你好像誤會了什麼⋯⋯」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

咪欸生性傲嬌，平常不太搭理奴才，唯有吃的才能讓牠變成親人貓，蔡珮軒經常在放飯後，還另外開罐罐給牠當作點心，久而久之咪欸只要看到人拿著牠可以吃的東西，就會急忙湊上來一臉認真，「牠算胖得不快，家人們也開始跟著額外餵東西，在牠進食時趁機摸摸，但吃完後就沒有機會了。」

請繼續往下閱讀...

▲主子一臉傲嬌，卻生性愛吃。

▲主子一臉傲嬌，卻生性愛吃。

►養出自信桃花眼！增添媚感還可現賺$2200

這天蔡珮軒飯後開八寶粥享用，毛孩卻誤以為有罐頭當點心，直衝上前時一臉寫著期待，看到罐罐尺寸比以往的大，當下就又更興奮，種種反應讓人看了壓力山大。不過咪欸很聰明，後來看蔡珮軒自顧自地吃了起來，明白八寶粥不是「可以吃的點心」，就興致缺缺地跑到角落，繼續玩玩具了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友們看到咪欸想吃八寶粥的照片，紛紛留言，「大膽～奴才的罐罐竟然比喵皇的大」、「喵的⋯竟然不是我的⋯」、「此罐罐非彼罐罐」、「喵：為什麼妳吃我的罐罐？」、「懷疑奴才偷吃罐罐XD」、「誤會大了XD」、「貓：我吃兩口確定一下！」、「奴才，這罐朕沒吃過喔，快交出來」、「我家的也是很愛誤會」、「這罐罐比較高，肯定比較多」、「投以渴望期待的眼神XD」。

▼更多精彩內容。

關鍵字： 毛孩虎斑貓貪吃貓八寶粥

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

包子臉貓見鴨肉鼻子深層呼吸　賣力伸肥短手：給我一口就好

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

古代牧羊犬流浪20KM變泥巴狗！　飼主用這招尋回牠..

15歲哈士奇老爺爺來洗澡！　眾妃湧上抬轎…背後原因..

三花浪貓親切討摸　領進門21天後「眼神反轉」奴才傻..

遭棄貓黏上命定奴才　每晚入被窩「ㄎㄟˋ修」親親放閃

肉泥味飄香！　橘色「喵吉拉」翹尾巴狂舔下盤超穩

忘記帶鑰匙！　爬牆回家撞見「三百壯士」一致吐舌嘲笑

影／小麥斯見強水柱「張嘴接招」　爆發「甩頭功」路人..

虎斑貓擠8CM縫隙　伸出神力腿「踹倒衣櫃」肥肚卡住..

影／颱風夜陽台訪客「叩叩」敲門　他一看秒收留還請吃..

長輩怒批「養狗會髒」　他一開手機…驚見嬤拉孫「哼歌..

為建家園盡心！「藝術猩猩」繪畫　成功售作品募款....

戲精米克斯摔壞茶組心虛怕被罵！ 衝出家門「雨中懺..

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到..

露肚兒&汪半夜演奏「交響曲」　牠身呈謎樣角度.....

牽繩勒脖「半趴躲金爐」擋雨！虎斑米克斯遭棄...見..

包子臉貓見鴨肉鼻子深層呼吸　賣力伸肥短手：給我一口..

撿到撒嬌王！虎斑貓「窒息ㄉ愛」狂塞乃4歲小主人蹭到..

陽台有怪聲！馬麻窗外一探究竟　主子四腳神抓上演不可..

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】怎麼餵奶貓喝奶?

柴可兔斯貓-不專業ASMR 肥妃的哈密瓜吃播秀

天生殘缺的汪只能被迫假笑　她帶回家好好愛…讓牠發自..

貪吃貓見「XXL罐罐」秒衝前鋒　媽抬頭傻眼：誤會大..

自拍壯照送女友竟撞臉「愛犬屁屁」　網笑翻：養久會像..

犀牛寶寶從母姓…「騷癢癢」爽到尾巴捲起：力道OK！

樓下情侶又吵架！　八卦2狗「興奮衝窗邊」湊熱鬧：現..

拍照送精美提籠、貓砂盆　 新豐店「毛孩網美大賽」等..

首隻基因編輯爬行動物成功問世　白化蜥蜴有望研究視力..

將iPhone名改成「請傳貓貓照」　上電車狂收13..

貓皇馴服馬兒…每天過爽爽騎馬出巡　主人看傻：那是我..

台中走失狗「自己搭公車」離5公里　暖心司機霸氣：我..

大巨蛋模擬疏散「當機說」　遠雄暗指外行下指導棋「沒..

雄中新生訓練赫見「習大抱國瑜」惹議　校方：社團招生..

若郭台銘不選　柯文哲：9月17日後找宋楚瑜提名我

籃球員變超模　綁帶禮服辣秀川字肌

SBL／林明毅會前未報到　確定不參加選秀

快訊／台鐵汐止站號誌故障！北上南下對號列車全受影響..

各級學校「開學首日」　基隆警扮「巴斯光年」太空騎警..

「火爆水蛙」身背「4條通緝」躲嘉義！涉跨年夜為50..

羅志祥「爸爸過世14年沒說的事」　1場被取消的演唱..

87歲阿嬤打零工30年只為買輛救護車　背後原因超感..

寵物動物熱門新聞

阿公化身木匠「把門割破」只為牠

二哈不吃藥　虎媽式餵法驚呆網！

坐等門口40分鐘！揪心背影讓她..

媽寶狗變心！看到最後3秒全懂了

好心住戶收編流浪貓　結局超驚喜

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

浴室出現天空之橋　貓無辜裝沒事

走失狗自搭公車　司機一句話超暖

汪電梯前等媽　一開門驚喜變驚嚇

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

浪貓在外親人　領進門後眼神反轉

阿根廷浪浪飯店苦等她　一起回德..

出門沒買罐罐　貓咪女友式生悶氣

媽帶黃金汪出去吃　牠卻氣到想哭

讀者迴響

熱門新聞

阿公化身木匠「把門割破」只為牠

二哈不吃藥　虎媽式餵法驚呆網！

坐等門口40分鐘！揪心背影讓她..

媽寶狗變心！看到最後3秒全懂了

好心住戶收編流浪貓　結局超驚喜

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

浴室出現天空之橋　貓無辜裝沒事

走失狗自搭公車　司機一句話超暖

汪電梯前等媽　一開門驚喜變驚嚇

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

浪貓在外親人　領進門後眼神反轉

阿根廷浪浪飯店苦等她　一起回德..

出門沒買罐罐　貓咪女友式生悶氣

媽帶黃金汪出去吃　牠卻氣到想哭

爬牆回家被「三百壯士」吐舌取笑

最新影片

更多

為建家園盡心！「藝術猩猩」繪畫　成功售作品募款...網：猩界梵谷

戲精米克斯摔壞茶組心虛怕被罵！ 衝出家門「雨中懺悔」網：影帝XD

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

露肚兒&汪半夜演奏「交響曲」　牠身呈謎樣角度...腿開開超豪邁

牽繩勒脖「半趴躲金爐」擋雨！虎斑米克斯遭棄...見人仍露燦笑

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面