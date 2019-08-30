樓下情侶又吵架！　八卦2狗「興奮衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

記者陳靜／綜合報導

怎麼有這麼愛看熱鬧的狗狗啦！新北市飼主Meng Yun Tsang這天發現家裡樓下的情侶又開始吵架了，於是她激動地往房間的窗戶跑，想要看看激烈的戰況，沒想到當3隻狗狗聽到關鍵字後，馬上跟著馬麻衝到窗邊，甚至不斷在旁邊狂擠卡位，八卦模樣讓網友全笑噴！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲「又有人吵架？快衝RRRRRR」（圖／有點毛毛的／網友Meng Yun Tsang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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馬麻Meng Yun Tsang表示，「我們家樓下常常發生情侶吵架，阿母愛看他們如何吵，我的狗更看，可能還會問喔，現在說怎樣。」影片中可以看到，當媽媽站在門口呼喊「有人吵架了」，3汪就忍不住笑開懷，興奮地跟在她後面追，爭先恐後想要卡個好位子，而最後搶位成功的黑白犬「妞妞」甚至把整個身體都貼在窗戶上，一心只想看看到底發生了什麼事。

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▲妞妞：馬麻分我看一下啦～

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑翻表示，「這麼八掛？」、「狗：你過去一點～讓讓～讓讓～」、「哈哈哈，都是跟麻麻學的」、「丟搞啊啊啊啊...」、「愛看熱鬧哈哈哈，」、「妞好激動啊」、「在床上坐著那位很淡定喔XD」、「那隻貓看破紅塵了」、「汪汪：阿母咱們下去助陣吧！喵喵：隨人功德隨人領，各人造業各人擔...」、「好奇寶寶」、「真的超愛你們一家」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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